2000萬超級紅包 阿公用孫子生日選號中百萬

（中央社記者潘智義台北25日電）台灣彩券推出「2000萬超級紅包」，彩券業者表示，有民眾的孫子吵著要買「有車子」的刮刮樂，阿公就用孫子的生日選號，幸運刮中新台幣100萬元大獎。

台灣彩券推出「2000萬超級紅包」共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元加賓士車、400個100萬元。統計至1月23日，已刮出1個2000萬元、2個200萬元及賓士車、31個100萬元。

根據新竹縣竹北市新國里的「來富商行 」店員描述，1月19中午一個阿嬤帶著從宜蘭回家的女兒及孫子小賢來買彩券，當下小賢一直吵著要買有車子的2000元刮刮樂，但是阿嬤因為價格考量當下並沒有順著孫子的意願，小賢也只能很難過的離開。

不過，來富商行店員說，晚上在回宜蘭的路上，小賢一直在車上吵著要買有賓士車的刮刮樂，小賢的媽媽此時瞬間閃過一個念頭，小賢平常都不會吵著要買東西，但是今天特別的執著，便打電話回家告知爸爸、媽媽，小賢的阿公聽完電話馬上前往彩券行，用孫子的生日號碼「17號」買了一張「2000萬超級紅包」帶回家刮，沒想到真的刮中大獎100萬元，阿公、阿嬤馬上打電話給女兒，直呼真的是我的好「金」孫。（編輯：蘇志宗）1090125