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武漢肺炎台商隱匿活動史 高市重罰30萬

最新更新：2020/01/25 17:15
中央流行疫情指揮中心25日公布其中一名武漢肺炎確診者的接觸史，該個案曾於22日下午出入高雄市苓雅區金巴黎舞廳（店面招牌：金芭黎），且未配戴口罩。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
中央流行疫情指揮中心25日公布其中一名武漢肺炎確診者的接觸史，該個案曾於22日下午出入高雄市苓雅區金巴黎舞廳（店面招牌：金芭黎），且未配戴口罩。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

（中央社記者王淑芬高雄25日電）高雄市衛生局簡任技正潘炤穎今天指出，境外移入武漢肺炎確診台商入境前即有發燒及上呼吸道等症狀，涉有隱匿活動史等行為，將依違反傳染病防治法重罰新台幣30萬元。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，疾病管制署副署長莊人祥表示，24日公布的武漢肺炎確診案例曾於22日下午4時至6時出入高雄市苓雅區金巴黎舞廳（店面招牌：金芭黎），全程無配戴口罩。

潘炤穎指出，目前掌握個案移動期間接觸家人及到舞廳活動者，經造冊掌握80餘人，如果再計入個案搭乘捷運等可能受影響人數已逾百人。

潘炤穎表示，上午已派員到舞廳要業者進行兩天的清潔及消毒工作，業者至少會停業兩天，未來也會派員對相關人員做健康監測，預計到2月5日。

潘炤穎說，這名台商是在21日晚上從高雄機場入境，24日疫調才自述22日下午到過舞廳，並未戴口罩，致一名舞廳女性工作者今天清晨有發病症狀聯繫就醫。（編輯：唐聲揚）1090125

第2例境外移入肺炎確診個案時序高市府25日公布第2例境外移入武漢肺炎從中國武漢返高雄的台商染病時序，初步掌握約80名接觸者名冊。（高市府衛生局提供）中央社記者王淑芬傳真 109年1月25日
第2例境外移入肺炎確診個案時序高市府25日公布第2例境外移入武漢肺炎從中國武漢返高雄的台商染病時序，初步掌握約80名接觸者名冊。（高市府衛生局提供）中央社記者王淑芬傳真 109年1月25日
中央流行疫情指揮中心25日公布其中一名武漢肺炎確診者的接觸史，該個案曾於22日下午出入高雄市苓雅區金巴黎舞廳（紅標處），且未配戴口罩。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
中央流行疫情指揮中心25日公布其中一名武漢肺炎確診者的接觸史，該個案曾於22日下午出入高雄市苓雅區金巴黎舞廳（紅標處），且未配戴口罩。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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