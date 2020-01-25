國境防疫拒湖北旅客入境 配偶陸生不受限

因應中國武漢肺炎疫情，移民署國境事務大隊25日通知各運輸業者，拒載居住地為湖北省的旅客入境台灣。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年1月25日

（中央社記者邱俊欽桃園機場25日電）因應中國武漢肺炎疫情，移民署國境事務大隊今天通知運輸業者，拒載居住地為湖北省的旅客入境台灣，另外，大陸籍機組人員若居住地為湖北省者，也呼籲勿安排執行來台航班任務。

不過，國境事務大隊表示，大陸地區人民若持有「團聚」事由入台證或為台灣地區人民的配偶，或持「陸生就學」事由入台證，則不受限制，得許可搭載來台。

武漢肺炎疫情來勢洶洶，移民署國境事務大隊配合中央流行疫情指揮中心規定，下午也發布訊息給各運輸業者，希望配合檢查旅客來台證件。

國境事務大隊發給運輸業者文件中指出，運輸業者在辦理人員報到登機時，如遇到持「中華民國台灣地區入出境許可證」的大陸地區人民，若記載的原居住地為「湖北省」者，應拒絕搭載來台，否則移民署將拒絕入境。

國境事務大隊表示，若入台記載事由欄位為第一類觀光（團體旅遊）、健檢醫美及專業交流者，也要求拒絕搭載來台，否則移民署也將拒絕入境。

移民署也呼籲，大陸籍機組人員若居住地為湖北省者，請勿安排執行來台航班任務，也請運輸業者務必確實轉知所屬辦理，避免因搭載來台而衍生後續遣返成本。

國境事務大隊晚間指出，相關實施細則將由中央流行疫情指揮中心對外公布。（編輯：唐聲揚）1090125