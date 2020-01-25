更多編輯台推薦新聞：
台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042
生活

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042

影片／視覺特效回春魔法 76歲勞勃狄尼洛演回20幾歲
娛樂

影片／視覺特效回春魔法 76歲勞勃狄尼洛演回20幾歲

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
防武漢肺炎擴散 中國全面禁止旅行社出團
首頁 / 生活

罹武漢肺炎台商不誠實 法務部警政署調查

最新更新：2020/01/25 21:09

（中央社台北25日電）一名台商確診武漢肺炎，日前明知身體不適且有武漢旅遊史，沒有健康管理又到舞廳消費。疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，已請法務部、警政署介入調查，未來有類似狀況一律嚴查。

中央流行疫情指揮中心在24日宣布，有一名中國旅遊團成員和一名台灣籍男子確診嚴重特殊傳染性肺炎新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）。其中，台灣籍男子為一名在武漢工作的台商，他原本宣稱20日在武漢身體不適，有就醫吃藥，21日入境時在發燒篩檢站未發現異狀，23日就醫。

這名台商在第一時間接受疫調時，沒有吐實，還宣稱自己出門都有戴口罩，且都是在開放空間；但今天有高雄金巴黎舞廳工作人員出現發病徵兆，工作人員致電台商，才知台商已經被隔離。高雄市衛生局疫調才發現，台商22日曾到舞廳消費且沒有戴口罩。其隱匿活動史，可能導致防疫出現缺口。

疫情指揮中心發言人莊人祥晚間表示，有鑑於上述確診台商對行程及接觸者都不能完全交代，尤其他在回台班機上都有接收到衛教訊息，明知身體不適又沒有主動通報檢疫人員；且21日入境後，22日再度就醫，也沒有告知醫師旅遊史，後來又去金巴黎舞廳，一直到23日到診所就醫，才誠實說出武漢旅遊史，經診所通報才終於「揪出」。

莊人祥說，為了避免影響整體防疫，指揮中心將請警方協助加強管理強度，已請法務部與內政部警政署等單位，了解台商是否有遵守健康管理規定、相關違法情況。未來如果有類似的情況，又有人隱匿病情或活動史，也都一律請法務部、警政署介入處理。

指揮中心強調，希望民眾配合防疫，有武漢旅遊史、接觸史且身體不適，務必通知1922防疫專線誠實交代，隱匿會遭重罰，不要以身試法。（編輯：唐聲揚）1090125

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報