台灣客在越南嘔吐送醫 篩檢確認非武漢肺炎

（中央社河內27日專電）一名台灣旅客到越南旅遊，昨天上午在胡志明市咖啡店喝咖啡時嘔吐，被專屬救護車送醫，經篩檢後確認沒有發燒與肺部相關疾病等症狀，排除武漢肺炎並解除隔離，當天獲准搭機返台。

越南「青年報」網站26日報導，一名台灣旅客26日上午在南部胡志明市一家咖啡店喝咖啡時突然嘔吐，周邊民眾懷疑他可能感染「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV，武漢肺炎），立即通報當地防疫專線。

報導說，穿著防護服的醫療人員與專屬救護車隨後到場，將這名疑似病例送往胡志明市熱帶疾病醫院隔離觀察。

胡志明市熱帶疾病醫院院長阮文永周（Nguyen Van Vinh Chau）26日下午表示，這名疑似病患沒有發燒，經X光篩檢後確認沒有肺部相關疾病等症狀，因此允許他出院並搭機回國。

報導說，這名台灣旅客7天前入境越南，先去富國島（Phu Quoc）旅遊5天，近2天來在胡志明市觀光，但未說明他的姓名等資訊。

越南快訊新聞網站23日報導，越南衛生部證實，境內首次發現2起武漢肺炎病例，患者是中國籍父子，目前在胡志明市大水鑊醫院（Cho Ray）隔離治療。

66歲的男子與妻子13日從中國武漢入境越南河內，再前往中部芽莊市（Nha Trang）。在南部隆安省（Long An）工作數月的28歲兒子到芽莊與父母聚會，一起前往胡志明市與隆安省，之後在胡志明市就醫。

越南衛生部等單位26日下午召開一項因應武漢肺炎疫情的會議。

越南疾病預防局副局長鄧光晉（Dang Quang Tan）說，除了之前發現的2起病例、患者均為中國人且具有父子關係外，目前沒有任何越南國民感染2019新型冠狀病毒。

他說，北部各醫院正在隔離13例疑似感染病例，南部有2起疑似病例（2名分別為39歲和26歲的男子從中國湖北省到富國島旅遊），中部有24起疑似病例正在隔離觀察中。（編輯：郭中翰）1090127