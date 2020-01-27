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武漢肺炎防疫 世衛秘書長飛北京急商對策

最新更新：2020/01/27 09:29

（中央社日內瓦26日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天前往北京，與中國官員、衛生專家商討如何遏阻武漢肺炎疫情蔓延。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）已造成全球超過2000人感染，56人喪命，但絕大多數的病例與因病去世者都在中國。

譚德塞在推特上寫道：「我在前往北京途中，準備與協助因應這波冠狀病毒疫情的當局和衛生專家會面。」

「我的世衛同仁和我想要了解最新發展，並強化我們與中國的合作關係，以進一步防範這波疫情。」

法新社報導，世衛組織也公布最新資料，顯示共有2014起病例，幾乎都在中國。根據路透社消息，中國有關當局稱境內已有2051人感染，死亡56例。

譚德塞上週在國際專家緊急委員會建議下，未將武漢肺炎認定為「國際關注公共衛生緊急事件」。

世衛組織倘若宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」，將促使各國加強公衛措施，提供更多資源進行防疫，也可能伴隨著一些貿易及旅遊相關建議。

世衛組織過去5度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，包括2009年的H1N1新型流感、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國北基伍省（North Kivu）的伊波拉病毒。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1090127

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