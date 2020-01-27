陸客朝員警咳嗽 將依傳染病防治法究辦

武漢肺炎疫情擴散，有中國大陸籍旅客入境桃園國際機場時，疑似蓄意朝員警咳嗽，航空警察局27日表示，旅客行為若調查屬實，將依傳染病防治法及妨害公務偵辦。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年1月27日

（中央社記者邱俊欽桃園機場27日電）武漢肺炎疫情延燒，有中國大陸籍旅客入境桃園國際機場時，疑似蓄意朝員警咳嗽，航空警察局今天表示，旅客行為若調查屬實，將依傳染病防治法及妨害公務究辦。

一名支援桃園國際機場防檢勤務的保一總隊林姓員警透過臉書（facebook）表達，昨天在執勤時發現，有旅客在「健康聲明書」中寫上自己沒有感冒、咳嗽、發燒的症狀，但經過一一檢視所填寫的內容中，發現有些旅客都是說謊、亂寫敷衍，「明明很多人咳嗽非常嚴重，自我檢查的健康聲明書上面，卻寫沒有任何症狀」。

這名員警還談到，有來自成都的旅客，還刻意朝向員警的臉咳嗽，員警問到有沒有不舒服時，對方還笑著說「沒事沒事」，令員警火大，建議所有中國來台的旅客，都要排隊確實檢查，以做到防疫滴水不漏。

航警局下午發布訊息指出，航警局與保一總隊支援警力從24日起在桃園、松山、台中、台南及高雄等機場，協助疾病管制署收取中港澳入境班機旅客填寫健康聲明書，對於少數旅客不配合，並有不當行為，經調查後，若有故意違反規定的舉止，警方將依傳染病防治法及妨害公務等相關法令，嚴正執法究辦。（編輯：張芷瑄）1090127