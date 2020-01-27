防堵武漢肺炎疫情 柯文哲令一線工作人員戴口罩

（中央社記者龍柏安台北27日電）面對武漢肺炎疫情不斷升溫，加上今天再傳出台灣第5例確診病例，台北市長柯文哲在應變小組會議中不僅戴上口罩，也下令所有公務機關第1線工作人員也要全面配戴口罩。

武漢肺炎今天出現第5例確診病例，由於日前台北市長柯文哲對於評估疫情風險是否要戴口罩，曾表示「等你看到柯文哲開始戴，就要戴了」。而柯文哲晚間戴上口罩出席應變小組會議；加以今晚社會局訪視弱勢街友行程提供口罩，為避免遭外界貼標籤，新聞稿未特別註明，因而引發外界虛驚。

武漢新型冠狀病毒疫情持續擴大，北市府今天召開應變小組會議，柯文哲指示由副市長及相關局處首長組成應變小組，每日密切監控疫情狀況並隨時應變。

柯文哲會中也下令北市所有公務機關第一線工作人員(包括捷運站、公車、警察局、健康中心、聯醫及市府所屬機關等)全面配戴口罩及勤洗手；另市府建議市民出入公共場所及民間機構第一線服務的工作人員也應比照配戴口罩、勤洗手，做好自身防護。

因應冷氣團低溫來襲，副市長蔡炳坤今晚8時率市府團隊，並與鐵路管理局及鐵路警察局合作，前往台北車站關懷聚集的街友及移工，準備約200份口罩及暖暖包，宣導防疫措施及避寒資源，確保弱勢族群的健康和安全。（編輯：孫承武）1090127