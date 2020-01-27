大樂透頭獎1.22億一注獨得 百萬紅包尚餘215組

（中央社記者江明晏台北27日電）大樂透第109011期今晚開獎，頭獎金額新台幣1.22億元，由林口地區一注獨得；預計送出360組的100萬元春節大紅包，扣除已開出的145組後，還有215組百萬大獎待送出，想中大獎的民眾還有機會。

大樂透第109011期今晚開獎，中獎號碼為09、33、45、12、23、39，特別號24。頭獎金額1.22億元，在新北市林口區中正路169號百勝投注站開出，由一注獨得。

本期大樂透除了頭獎外，還有3注幸運兒獲得貳獎，每注各得約323萬元獎金。

今彩539也開出3注頭獎，每注獎金800萬元。威力彩的頭獎、貳獎均無人中獎，威力彩頭獎目前已連摃7期，3.45億元的頭獎獎金和996萬元的貳獎獎金都將累入下期，初六開工日（30日）威力彩頭獎預估上看3.8億元。

大樂透今天晚上加開的春節大紅包獎號從小到大依序為15、18、20、29、39、41、45、46和48，本期共開出23組，其中18組為一注獨得，每名中獎人各得100萬元獎金，4組為兩注均分，每人分得50萬元獎金，1組為3注均分，每人各分得33萬3333元。

台灣彩券公司表示，開出本期春節大紅包獎項的投注站共29家，其中，高雄市阿蓮區的「金蓮華彩券行」、新北市林口區的「日斗金投注站」、新北市蘆洲區的「百億投注站」都曾在今年大年初一開出春節大紅包獎項，今晚連莊送出109年的第2包春節大紅包。

除了前述商家外，有4家投注站過去也曾開出過大樂透或威力彩的頭獎，包含位於台中市大里區，曾於103年間開出15.07億元威力彩頭獎的「寶得商行」、高雄市苓雅區的「金贊彩券行」曾於103年開出3.11億元的大樂透頭獎，台中市北區的「旺來旺彩券行」也是在103年開出5608萬元的大樂透頭獎。此外，基隆市仁愛區的「發財神投注站」則曾於106年開出5000萬元的大樂透頭獎，都是受到財神爺眷顧的投注站。

台灣彩券公司統計，從小年夜23日起到今天，春節大紅包獎項累計已送出145組，總計173人幸運中獎，其中獨得百萬獎金者多達124人。台彩表示，今年春節大樂透一共要送出360組100萬元的春節大紅包，扣除已開出的145組後，還有215組百萬大獎待送出，大年初四（28日）大樂透仍然會開獎，頭獎保證1億元，並將加開9個獎號，對中其中任6個即對中春節大紅包獎項，想中大獎的民眾還有機會。

台灣彩券公司表示，大樂透下期（28日）預估銷售2.5億元，頭獎金額保證1億元。（編輯：張均懋）1090127