加拿大武漢肺炎首例已確診 新增1推定病例

（中央社記者胡玉立多倫多27日專電）加拿大今天宣布，確認2019新型冠狀病毒首例，並發現第二起「推定」病例。另有19起案例，因疑似症狀且均在過去14天內自湖北抵加，正在調查中；大多數調查案件正住院隔離。

安大略省首席衛生官威廉斯（David Williams）在記者會中表示，所有防疫系統都在運作中，民眾的風險仍然很低；這回的新型冠狀病毒與2003年的SARS相比，是「兩個截然不同的世界和年代」，一切都有萬全準備。

第二起「推定」病例是25日宣布的首例病患的妻子，她因身體情況「良好」，沒有住院，只是在家自我隔離。第一例甫獲國家實驗室確認是「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV，武漢肺炎）。

這對50多歲的夫婦21日搭機自武漢經廣州、22日飛抵多倫多。丈夫在抵多後病況變嚴重，23日隨即打911送往「新寧醫院」（Sunnybrook Hospital）接受負壓隔離治療，「目前情況穩定，正在康復中。」

醫療官員指出，加拿大正在調查19起案件，他們大多住院隔離中，因有疑似症狀且在過去2周自武漢或附近地區抵加。之前另有15例在調查後，已排除是新型冠狀病毒。

面對各界極度關注加拿大武漢肺炎首椿病例，多倫多市衛生局長德維拉（Eileen de Villa）表示，各級衛生部門持續緊密合作，「案例控管」和「聯繫追踪」是兩大重心。

德維拉指出，所有在飛機上與這對夫婦可能有較密切接觸的同機乘客，當局均已聯繫。其他沒有被聯繫的對象，請「正常度日」。

德維拉還表示，她十分明白大家都很擔心且有各種疑慮，但務請尊重患者隱私。

省市醫療官員共同呼籲大家，現在也正是流感季節，如果覺得自己有發燒、咳嗽症狀，「最好的作法，是留在家中休養」，不要出門散播任何病毒。（編輯：張佑之）1090128