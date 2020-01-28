春節大紅包送出1.45億 新北市中獎率奪冠

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）大樂透春節期間加碼百萬大紅包，台彩表示，至今已開出中獎數達173注，以地點來看，新北市是全台開出最多春節大紅包的縣市，中獎注數達23%；高雄市、台北市則以17%、14%分居二、三名。

台彩大樂透從小年夜、23日起連續11日天天開獎，並加碼360組新台幣100萬元的春節大紅包，每期均加開9個獎號，只要對中其中6個就能將百萬獎項帶回家。

台彩說，截至27日（大年初三）止，累計送出145組100萬元，等於已經送出1.45億元的加碼獎金，累計中獎注數達173注，其中有124人獨得百萬獎金。

台彩進一步指出，以173注中獎彩券的開出地點來看，有23%開在新北市，是全台開出最多春節大紅包的縣市；高雄市累計開出17%居次，台北市以14%緊追在後，第4名為桃園市累計開出7%，台中市和台南市則並列第5名。

除了大樂透加碼百萬大紅包，刮刮樂也十分受到民眾歡迎。位在台中市豐原區的「金來旺彩券行」表示，為了營造過年的節慶氛圍，採買了絕版品財神爺掛軸。不過，店員布置店面時，掛軸一直掉下來，店員心想「會不會是財神爺不想被掛在那」，最後選擇掛在朝外的玻璃窗。

神奇的是，掛軸換了位置後，店內客人就陸續刮出許多5000元以上的獎項，包含刮出刮刮樂「金麻將」的獎金1萬5000元，接著是「1200萬大吉利」獎金5萬元，更在除夕當晚刮出「百萬年終獎金」頭獎100萬元。

台彩表示，這家彩券行去年春節就有客人刮出刮刮樂頭獎100萬元，今年又有客人在過年期間刮出百萬大獎，店員很感謝財神爺發威帶來好財運。

位在宜蘭的財來也投注站則表示，有位女性常客到投注站光顧，有天想要與店裡的活招牌貴賓犬「樂樂」玩，不過，因為樂樂還沒起床，讓常客撲了空。

但因客人認為這間店狗來富的好運不可擋，所以還是決定買幾張刮刮樂回去刮，後來果真刮中「百萬年終獎金」頭獎100萬元，讓這位常客和店員都樂不可支，店員更希望狗來富的招運勢能持續為客人帶來好運。（編輯：林孟汝）1090128