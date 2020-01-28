武漢肺炎延燒 加拿大熱議是否戴口罩凸顯觀念差異

武漢肺炎延燒，東亞的民眾認為戴口罩「保護自己也保護他人」理所當然，但在歐美「戴口罩」卻極可能引來恐懼和歧視眼光。圖為中國民眾戴口罩防疫武漢肺炎。（中新社提供）

（中央社記者胡玉立多倫多27日專電）武漢肺炎延燒，東亞的民眾認為戴口罩「保護自己也保護他人」理所當然，但在歐美「戴口罩」卻極可能引來恐懼和歧視眼光。「戴不戴口罩」話題正在北美華人圈熱議。

加拿大政府今天在多倫多舉行2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）首起確認病例及新「推定」病例記者會，會上有媒體問官員：「到底該不該戴口罩？」

安大略省首席衛生官威廉斯（David Williams）明確答覆：「我們的標準防疫程序從來沒建議戴口罩。因為戴口罩不必然有效，何況口罩很容易弄髒，若用手反覆觸摸，病菌反而更容易進入人體。」他說，如果需要防止呼吸道感染，最重要的是「勤洗手」、「不要拿手去摸自己的眼口鼻」，並遵守一般感冒防範原則。

但威廉斯也說：「我了解有些族群有戴口罩的文化。但我們從來沒要求民眾戴口罩防疫。」

加拿大「不要求戴口罩」的官方防疫立場，其實早已深植民間，當地民眾普遍認為：「戴口罩」就表示此人生了病。

去年移民渥太華的台灣人楊倢在臉書（Facebook）社群上提到，早幾個月武漢肺炎還沒發生前，她戴口罩去醫院例行檢查，護士詢問為什麼戴口罩，她答說自己沒生病，護士當場要她拿掉口罩，說只有生病的人才需要戴。

另一位在多倫多市中心上班的台灣移民施倩如則在臉書上大嘆，自己有感於武漢肺炎來勢洶洶，坐地鐵時戴上口罩，但一上車就發現整個車廂幾乎只有她一人戴口罩，立刻強烈感受到各方投射而來「異樣眼光」。

施倩如寫道：「戴口罩不舒服，但看到別人的異樣眼光更不舒服。……提醒大家，請勿歧視戴口罩的人。」

最近加拿大眾多華人社群幾乎天天都有關於「口罩大缺貨」、「新一批口罩到貨」的討論和貼文，顯示在北美「買口罩求自保」的華人比比皆是。不少人更譏笑道，洋人不戴口罩是缺乏防疫意識的結果。

在多倫多新寧醫院（Sunnybrook Hospital）工作的台灣移民護理師殷立潔則在臉書發文，她說知道很多人因為買不到口罩很恐慌，但近期在北美，其實只需要在「華人密度高的超市或餐廳」、「搭乘大眾交通工具」以及「去診所或醫院」時戴口罩，說穿了「防的就是華人」。

新寧醫院是加拿大收留首個新型冠狀病毒確診病例的醫院。殷立潔說，今天走進醫院時根本沒多少人戴口罩。

她說：「搶購口罩是一時的，正確認知和了解防疫策略，才是長久抗疫之道。以前是SARS（嚴重急性呼吸道症候群），現在是2019新型冠狀病毒，流感每年也不曾減少威脅大眾健康，以後我們還有很多未知的挑戰。囤積口罩不用、不會用、不正確使用，不見得比較不會生病。誠實通報、自主管理、預防勝於治療才是正途。」（編輯：郭中翰）1090128