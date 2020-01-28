立委斜槓人生 何志偉推廣精品咖啡職人精神

連任成功的民進黨立委何志偉，多年來推廣精品咖啡；他說，精品咖啡不是貴，而是一種從品種、種植、選豆及烘豆的「精心製作」，是一種觀念、理想，也是一種精神，一個職人的傳承。中央社記者王揚宇攝 109年1月28日

（中央社記者王揚宇台北28日電）曾手沖咖啡給總統蔡英文啜飲的民進黨立委何志偉，推廣精品咖啡多年，也屢用咖啡化解協調會中劍拔弩張的氣氛；未來4年，他將繼續分享精品咖啡並著墨政策面的改善，加強台灣咖啡豆產銷及咖啡師培訓等。

從剛開始為了「禦寒」而喝咖啡，到後來成為重度咖啡愛好者，中華精品咖啡交流協會榮譽理事長何志偉接受媒體專訪，大談咖啡經，而民眾在過年期間普遍吃的豐盛，他也推薦多款能去油解膩的咖啡。

何志偉說，咖啡的口感有的醇厚、有的清新，味道上大致可分偏苦、微酸、酸；想要去油解膩可以嘗試帶酸的品項，例如「藝妓」及「耶加雪菲」，這也是他自己常喝的品項，主要的調性都是帶著花果香的微酸，非常適合吃飽餐後來一杯。

談起與咖啡的不解之緣，何志偉回想，17歲在美國求學時開始喝咖啡，那時候最主要是為了禦寒、提神，而回國後認識中華精品咖啡交流協會創辦人朱明德，才開始真的喜歡喝咖啡、尊重咖啡，而且他的工作環境非常高壓，能好好喝一杯咖啡是一件讓人非常療癒的事。

何志偉說，台灣是全世界精品咖啡公認最多元的國家，前百大的全球咖啡店有好幾家坐落在台灣，可見台灣咖啡產業非常蓬勃；雖然很多人聽到「精品」2字會直覺聯想到貴、花錢，但「精品」不是貴，而是一種從品種、種植、選豆及烘豆的「精心製作」，是一種觀念、理想，也是一種精神，一個職人的傳承。

他也說，精品咖啡的精神是尊重在地味道與風土，沖煮方式只有熱水與咖啡豆，不會為了迎合客人的需求去調味，搞的亂七八糟，該是怎樣的味道就是怎樣的味道，而且當季有就有、沒有就沒有，因此他希望將這些推廣給更多人知道。

何志偉在這次的立委選舉中勝出，順利連任；他表示，未來可以琢磨的咖啡相關政策，包括台灣咖啡豆的產銷問題、咖啡師教育課程、生豆挑選或烘豆等，而且台灣在咖啡相關機具的生產、設計頗具盛名，在國際上也有很高的知名度，未來希望在稅制上能有一些著墨，幫助台灣咖啡產業發展，也期盼能繼續推動咖啡外交。

至於涉及外國咖啡豆部分，何志偉指出，舉凡進出口稅、公平貿易（拒絕剝削）等都是他會持續關注的面向，包括台灣過去以進口咖啡豆為大宗，但現在台灣的咖啡豆產量也逐漸提升，如何靠關稅調節來協助台灣咖啡豆產業的發展，就是非常重要的課題。

何志偉認為，咖啡的穿透力很強，職場上他也曾用咖啡化解過很多次衝突，例如擔任台北市議員，主持過多場協調會，當官員與民眾意見相左、衝突時，他就會沖煮咖啡給大家喝，緩和彼此的情緒，也解決很多情緒勒索問題，讓會議能夠繼續走下去。

何志偉最後說到，精品咖啡教會他很多事情，特別是台灣這幾年歷經食安風暴，民眾的健康與成本之間在相互拉扯，如果可以好好尊重咖啡，一點一滴都當作享受，相信大家對於食物的理解會更高，「食物也需要你的同理心。」（編輯：趙蔚蘭）1090128