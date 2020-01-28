健保就醫警示擴大 湖北返台或接觸者將主動警示

健保署28日宣布擴大健保就醫警示，凡是湖北省返台者或相關個案接觸者，以健保卡就醫時會立即跳出警示視窗，以利醫師加強防疫。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北28日電）武漢肺炎疫情延燒，台灣已連3天新增確診個案。健保署今天宣布擴大健保就醫警示，凡是湖北省返台者或相關個案接觸者，以健保卡就醫時會立即跳出警示視窗，以利醫師加強防疫。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，中國大陸截至27日累計4515例新型冠狀病毒感染肺炎確診，其中976重症、106例死亡；台灣也連續3天出現境外移入病例，累計個案達7例。

為了避免旅外民眾未如實回答旅遊史，衛生福利部中央健康保險署日前宣布將健保就醫資料與移民署的入境系統勾稽，凡是民眾自武漢返國以健保卡就醫，醫師的電腦畫面將主動跳出警示視窗，提醒該民眾過去14天內有武漢旅遊史。

健保署署長李伯璋今天接受記者電訪時表示，考量湖北已有多個城市因疫情嚴峻封城，因此將警示範圍自武漢擴大至整個湖北省，並將確診個案相關接觸者也納入警示範圍，上述民眾就醫時只要插入健保卡，醫師螢幕畫面的病人資訊摘要就會主動跳出提示字句，供醫師於診斷病人時提高警覺，全力防堵疫情擴散。

根據健保署統計，14日至27日共有1848名具健保身分且自湖北返台，至於其中有多少人就醫仍在統計當中。

健保署提醒，病人就醫時應主動告知醫師近期旅遊史，讓醫師能更能正確即時診療，保護全體民眾健康。（編輯：卞金峰）1090128