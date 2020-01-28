侯友宜：戴口罩是要先保護自己 才能照顧市民

新北市長侯友宜（前中）28日接受聯訪表示，防疫武漢肺炎持續宣導勤洗手，在密閉空間與人潮聚集處戴口罩，他是防疫指揮官戴口罩是自我保護。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 109年1月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市長侯友宜今天表示，武漢肺炎疫情不斷在變，一定要料敵從寬、禦敵從嚴，絕不輕忽。他身為防疫指揮官，第一線防疫人員戴口罩是要先保護自己，才能夠照顧市民。

侯友宜今天分別前往板橋慈惠宮媽祖廟、接雲寺觀音廟、新北捷運環狀線產業園區站，祈福與視察交通運輸並發送福袋。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，防疫武漢肺炎持續宣導勤洗手，在密閉空間與人潮聚集處戴口罩，市府第一線的作戰的防疫人員都已戴上口罩。

他說，戴口罩是自我防護，尤其，他身為第一線作戰指揮官，自我防護好才能夠保護與照顧市民，才能從事防疫工作，自己要先學會保護自己。

侯友宜表示，訪視環狀線過程，8成以上市民都戴上口罩，都有自我防護的觀念。居民對於改善捷運噪音、轉乘便利的交通都很滿意。且在拜年過程中，大家都拱手代替握手，盡量避免接觸感染，防疫觀念很棒。（編輯：卞金峰）1090128