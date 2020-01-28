蘇貞昌：防疫視同作戰 造成生活不便盼多體諒

（中央社記者王揚宇台北28日電）武漢肺炎延燒，政府採取包括口罩禁出口等防疫措施，引發不同意見。行政院長蘇貞昌今天透過臉書指出，政府官員的職責，是守護這個國家的人民。防疫視同作戰，政策措施難免造成生活不便，也請多體諒。

蘇貞昌也說，自中國湖北、武漢入境的旅客，政府都在掌握中。年節期間，口罩生產也已協調廠商加緊趕工，就是希望台灣民眾生活一切如常，不要陷入恐慌；他也重申，「疫情雖然嚴峻，但我們有政府，請放心」。

此外，經濟部也在臉書粉絲專頁發文指出，經濟部長沈榮津今天約了4大超商、量販業者、連鎖藥妝店、藥局、生產口罩的供應商，以及協助運送的物流業者來討論，政府跟企業一起拚，努力讓大家買得到口罩。

關於會議結論共有3大重點，第一、春節假期需求大，政府繼續釋庫存，28日到30日（初四到初六），衛生福利部將會每天釋出600萬片的平面手術口罩，3日一共1800萬片，提供給7-11、全家、萊爾富、OK等4大超商。

此外，為了讓更多人買到，將會每人限購3片（統一價格一片新台幣8元）；為了讓民眾就醫可以使用，政府庫存也會釋出給在醫院內或是周圍的藥妝醫材通路。

經濟部指出，誠摯地感謝所有的業者，在放年假的時候，不管是提早開工的供應商，辛苦送貨的物流業，協助配合販賣的超商、藥妝、賣場等通路業者，謝謝大家犧牲假期、不眠不休的全力協助，台灣真的充滿愛與關懷。（編輯：蘇龍麒）1080128