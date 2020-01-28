進彰化縣醫院強制戴口罩 違者罰錢禁看診探病

（中央社記者蕭博陽、趙麗妍彰化縣28日電）武漢肺炎疫情延燒，彰化縣政府今天宣布，民眾即日起進入縣內醫院須強制戴一般外科口罩，未戴口罩禁入院看診及探病，若經規勸仍不配合，最高將處新台幣1萬5000元罰鍰。

台中市多家醫療院所也啟動防疫警戒措施；衛福部豐原醫院、中山醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫、亞洲大學附屬醫院、童綜合醫院等，都管控要戴口罩才能進出醫院，出入口有專人量測體溫管控。

台中榮民總醫院規定陪病1人，訪客限2人，且探病限15分鐘，12歲以下兒童不宜進入醫院。

台中慈濟醫院限制每一病人的陪病者及訪客至多2人為原則；光田綜合醫院則規範每床每次探視人數2人以下，陪病者限1人。

彰化縣政府衛生局發布新聞稿表示，境外移入嚴重特殊傳染性肺炎有持續擴大跡象，面對國內嚴峻疫情，為確保醫院醫療人員及病人安全，即日起強制執行「民眾出入醫院配戴一般外科口罩」規定。

彰化縣衛生局表示，已通知縣內各級醫院加強管控，民眾進入醫院須強制戴一般外科口罩，並在醫院出入口明顯位置張貼「進入醫院強制配戴一般外科口罩」公告，未戴口罩者禁止進入醫院看診及探病，經規勸仍不配合者將依傳染病防治法可裁處最高新台幣1萬5000元罰鍰。

另外，有關民眾在社區和其他場所何時應戴口罩，衛生局表示，進入醫療機構、出現任何呼吸道症狀時、自中國大陸返台14天內自主健康管理或居家隔離期間、與民眾持續近距離接觸的第一線工作人員、進入擁擠密閉和通風不良空間，都建議戴口罩；也請民眾勤洗手。

衛生局指出，目前國內個案都為境外移入，一般健康民眾除非身處上述場域，無須隨時戴口罩；平時多量體溫、肥皂勤洗手、少出入人多密閉場所，將口罩等物資留到「真正時候」使用，才不會浪費物資。

彰化縣政府也呼籲縣民出入公共場合正確戴口罩，使口罩緊密貼合臉部，注意呼吸道衛生與咳嗽禮節，並落實手部衛生。

有關校園防疫，彰化縣政府表示，為避免校園成為病毒傳播溫床，通令學校配合執行強化個人衛生清潔、身體狀況自主管理、防堵校外傳染漏洞、患者轉介醫療院所、避免群聚交叉感染、配合有關單位防疫、落實疫區返台隔離措施，彰化縣將配合中央流行疫情指揮中心公告，調整防疫作為。（編輯：卞金峰）1090128