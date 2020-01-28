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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情7/100

武漢肺炎桃機防疫 陳時中：旅客不配合一律抓起來

最新更新：2020/01/28 18:51
因應武漢肺炎疫情，衛生福利部長陳時中（右2）28日再度視察桃園國際機場防疫，強調政府嚴格執行公權力決心，若有不配合防疫檢查的旅客，一律抓起來依法處理。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　　109年1月28日
因應武漢肺炎疫情，衛生福利部長陳時中（右2）28日再度視察桃園國際機場防疫，強調政府嚴格執行公權力決心，若有不配合防疫檢查的旅客，一律抓起來依法處理。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　　109年1月28日

（中央社記者邱俊欽桃園機場28日電）因應武漢肺炎疫情，衛生福利部長陳時中今天再度視察桃園國際機場防疫工作，他強調政府嚴格執行公權力決心，若有不配合防疫檢查的旅客，一律抓起來依法處理。

防疫資訊

為了防範武漢肺炎疫情，身兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在衛生福利部疾病管制署人員陪同抵達桃園機場，再度視察機場內外有關防疫宣導海報，與疾管署、航警、警政署保一總隊協助人力，在執行旅客下飛機後的防疫流程。

陳時中視察一架從澳門飛抵桃園機場的班機，從旅客下飛機後填寫健康聲明卡，到旅客經過發燒篩檢站時的整個流程，秩序大致良好。期間，雖然旅客下飛機後因人數眾多而回堵，但所有旅客都配合防疫作業。

對於日前有旅客對執勤檢疫員警咳嗽，且敷衍填寫健康聲明卡的狀況，陳時中在接受媒體聯訪時表示，他非常感謝國境所有單位在春節期間，犧牲假期對防疫所做的努力，強調若有旅客不配合檢查，要求一律抓起來依法處理。

陳時中表示，防疫不能當兒戲，要嚴密把關避免任何漏洞。（編輯：卞金峰）1090128

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