武漢肺炎泰國再增6例 各界嚴陣以待

（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）泰國公共衛生部今天宣布增加6起武漢肺炎病例，泰國累積病例達到14例。泰國總理昨天向民眾信心喊話，表示政府能百分百控制疫情，泰國各界也準備好措施以防疫情擴散。

截至昨天為止，泰國有8例確診的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎），是中國以外最多病例的國家，泰國公共衛生部常任秘書蘇坤（Sukhum Karnchanapimai）今天表示再增加6起新病例，泰國累積確診病例達到14例。

蘇坤表示，這6人都來自湖北省，其中5人是同一個家庭的成員，目前這6人都在暖武里府的醫療機構治療。他也指出，確診的14個病例有5人已經出院，其餘9人還在醫院治療。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-0-cha）昨天在一場電視演說向民眾信心喊話，表示政府可以百分百控制疫情，公共衛生部已經將緊急層級提高到最高的第3級，以利讓各單位可以做出相對應的防疫措施。

帕拉育指出，機場、邊境關卡、碼頭都會有預防措施，不只針對武漢來的中國旅客，也包括來自中國其他區域的旅客。

在中國官方宣布武漢封城後，有受困武漢的泰國留學生在網路發文向泰國政府求助，表達想回家的念頭，泰國空軍日前表示，已經備好4架C-130型運輸機和醫療團隊，只要政府決定撤僑就可立刻出發前往武漢。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）今天被問及撤僑計畫時表示，據他了解，目前有64個住在武漢的泰國人，健康狀況都良好。

董恩表示，中國官方武漢封城的決定是正常反應，以便有效控制疫情，中國已承諾會照顧好在中國的泰國人。此外，有些國家想執行撤僑也要先獲得中國同意，泰國必須要和中國合作，泰國也和其他國家一樣都準備好了撤僑計畫。

由於泰國大專院校有不少中國留學生，泰國第一學府朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）昨天發出公告表示，從中國回來的學生和教職員要停課或停工14天，這14天不會被視為曠課、曠職或請假。

約有3000名中國留學生的博仁大學（Dhurakij Pundit University）則將開學日期延後到2月底，建議所有返回中國過春節的師生延後返泰時間。（編輯：陳惠珍）1090128