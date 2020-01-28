武漢肺炎防疫升級 1/29起電子監控逾2千名居家隔離者

（中央社記者張茗喧台北28日電）武漢疫情延燒，為避免相關接觸者到處趴趴走散播疫情，衛福部長陳時中宣布明天起將對2000多名居家隔離者展開電子監控，一旦擅離居所將立即連線警察機關，要求強制隔離。

中央流行疫情指揮中心今天晚間8時緊急召開記者會，除宣布國內出現首例本土病例外，陳時中也宣布升級居家隔離者的監控措施。

陳時中說，考量前幾天有相關監測者到處趴趴走的情況出現，明天起將加強電子監控能力，所有被監控者都會有相關配備，以便監控單位掌握居家隔離者是否隨意外出，違反規定將立即強制隔離安置，並予以相關處分。

陳時中指出，電子監控除了能瞭解居家隔離者是否定期被訪視，也有視訊監控，讓監控效率升級，避免不該外出者外出、四處趴趴走，目前規劃所有被監控者都會發給一支手機，做為每天回報使用，相關訪視都會運用手機訪視，也會進行定位。

監控對象以居家隔離者為主，包括曾與確定病例接觸者、有湖北旅遊史的無症狀者，必須居家隔離、自主健康管理14天，目前須電子監控者約有2000多人，今晚正在測試相關系統，預計明天上線，監控範圍將視情況擴大。

有媒體詢問，未來電子監控上線，是否會出現手機放家裡，人出去的狀況。陳時中指出，監控單位會觀察監控設施是否完全沒有移動，同時搭配其他配套措施防堵漏洞，一旦居家隔離者離開居所或出現異常，就會立即連線地方警察勤務中心，由專人到宅查看狀況，若找不到人就會展開協尋，進行強制安置。

疾管署署長周志浩表示，根據「傳染病防治法」第45、55條對於可能接觸者、可能散播疑慮，可以採取必要措施，電子監控則是對於檢疫措施時的必要措施，強調傳染病防治法有其法律授權。（編輯：卞金峰）1090128