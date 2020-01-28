武漢大學生近期曾訪劍橋大學 到處趴趴走

（中央社記者戴雅真倫敦28日專電）武漢肺炎疫情升溫，歐洲的法國、德國已淪陷。英媒報導，一名從武漢赴愛爾蘭的中國學生目前被預防性隔離，但上週有一團從武漢訪問劍橋大學的大學生卻到處趴趴走。

「太陽報」報導，一名在武漢封城前離開、26日轉赴愛爾蘭的中國學生目前正在沃特福（Waterford）接受「預防性」隔離。愛爾蘭Virgin Media News 報導，這名學生並未感到身體不適，或有任何感染跡象，隔離是基於安全考量。

截至目前為止，英格蘭、威爾斯、蘇格蘭與北愛爾蘭地區已經有超過50人接受檢測，結果都是陰性，但相關專家憂心，英國首例可能會在「數天內」出現。

「每日郵報」揭露，15名來自武漢大學的大學生上週訪問劍橋大學9天，不僅參與課程，還到酒吧體驗當地生活。劍橋大學網路校刊The Tab指出，這15名大學生從13日至22日赴劍橋大學耶穌學院（Jesus College）訪問。

不過報導表示，耶穌學院已經寄出電子郵件給耶穌學院學生，除了指出武漢大學生訪問期間到訪的地點，同時也表示訪問團中迄今沒有人有出現感染武漢肺炎（2019新型冠狀病毒，2019－nCoV）症狀。

英國各大學已經對中國籍學生發布警告，建議學生不要返回中國慶祝春節，否則回到英國時很可能面臨隔離。

「衛報」報導，切斯特大學（University of Chester）警告中國籍學生，若是返鄉再返回英國，可能要先接受一段適當的隔離期才能回校。

英國大學聯合會（Universities UK）表示，確保學生的安全與福祉是大學的優先要務，英國大學密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情。（編輯：陳惠珍）1090128