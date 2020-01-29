因應武漢肺炎 北院柔性勸導戴口罩量額溫

（中央社記者蕭博文台北29日電）因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）防疫工作，台北地院今天表示，將柔性勸導洽公民眾戴口罩、量額溫並詢問旅遊史，當傳訊中國大陸地區證人到院時，除審慎評估有無急迫必要，也會注意防疫措施。

台北地方法院今天表示，明天就是上班日，北院已積極做好防疫準備工作，以保護到院洽公民眾及辦公同仁的安全。

北院表示，將宣導同仁搭乘大眾交通工具上班，應配戴口罩，並盡量避免密閉空間接觸，低樓層盡量走樓梯，避免搭電梯；自己或同居家屬若身體不適，而有流感或肺炎症狀疑慮，應主動報告，並自我居家隔離；減少團體聚會，碰面以點頭作揖代替握手，避免群聚感染。

北院指出，將設置海報宣導洽公民眾及辦公同仁進入院區戴口罩及勤洗手，法院第一線接觸民眾的工作人員也都會戴上口罩，並主動詢問報到開庭的民眾近期旅遊行程，及有無到過中國武漢或其他地區。

此外，法院各入口處、法庭報到區會有柔性勸導戴口罩及量額溫、詢問旅遊史的相關措施，但非強制，只是希望民眾配合，保障大家的健康。

另方面，法務部今天也宣布，取消原訂於明天上午舉行的新春團拜活動。（編輯：陳清芳）1090129