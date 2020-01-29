防範武漢肺炎 各縣市校園醫院口罩體溫規範

（中央社29日電）明天開工，為防範嚴重特殊傳染性肺炎（2019新型冠狀病毒肺炎，又稱武漢肺炎），各縣市紛紛祭出防疫措施，在北部縣市，除了進出各醫療院所要求量測體溫、佩戴口罩，各學校依據不同地區狀況，規定入校佩戴口罩規則。

新北市府衛生局疾病管制科長許玉芬今天下午告訴中央社記者，衛生局早已要求各醫院必須做好發燒篩檢，並在急診與門診出入口配置人力篩檢進入人員體溫。

另外，新北市無論公私醫院也要求民眾進入時必須配戴口罩，除宣導以外也強制要求，許玉芬說：「民眾不戴口罩，醫院將不允許進入。」至於各校園的防疫措施，將由中央防疫指揮中心統一給予建議指引。

新北市府教育局今天晚上表示，年假後30日開始啟動各級學校、幼兒園、安親班、補習班、校園關心及輔導稽查工作。要求各校成立防疫小組，盤點校內體溫計等防疫物資，並儘速採購。

教育局要求各校掌握所屬教職員工生於寒假期間，曾前往大陸等疫情流行地區之名單及其健康狀況，如有發現呼吸道症狀，應通報防疫專線1922，立即戴口罩就醫。

新北教育局說，開學後將宣導學生配戴口罩上學，並在校門口進行體溫量測，各班管理體溫，若有出現發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀者，請儘速就醫，並在家休息，勿至公共場所，並妥善處理口鼻分泌物。各班並加大課桌椅間距，保持室內通風，勿緊閉門窗，減少群聚之室內集會。

新北教育局要求各校，武漢肺炎疫情期間，暫停赴中國大陸交流及參賽活動。

基隆市政府表示，在學校部分，雖然師生暫時未要求強制配戴口罩，但要進入校園的校外人士則強制戴口罩。至於醫院部分，進入醫院一定要配戴口罩。

宜蘭縣政府指出，目前各學校師生及想要進入校園的校外人士，暫時都未要求強制配戴口罩。但民眾進入醫院一定要戴口罩。

桃園市政府教育局表示，除要求師生每天量體溫做紀錄，進行自主管理。每間學校也會配發耳（額）溫槍，協助無法在家量體溫的孩子到校量體溫。班班配發漂白水及酒精，隨時進行消毒。

另外，為防堵嚴重特殊傳染性肺炎疫情出現校外傳染漏洞，教育局也呼籲校外人士（如家長、廠商、志工與訪客等）進出校園時務必戴口罩。有呼吸道症狀的教職員及學生務必配戴口罩並儘快就醫。

桃園市政府衛生局則指出，除要求各醫院在出入口明顯位置張貼「進入醫院強制戴一般外科口罩」公告外，民眾在進入醫院前也須強制量測體溫並佩戴一般外科口罩，未戴口罩者禁止進入醫院看診及探病。至於11家急救責任醫院除縮減出入口及進行急診進出管制，就醫陪病者以2人為限，並會造冊及量體溫。

苗栗縣政府表示，縣政府除要求民眾在進入醫院時要戴口罩並量測體溫，也已經請醫師針對病患tocc（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）提告敏感度問診。至於校園部分，教育處已要求進入學校及補教安親教室一律量體溫、戴口罩，並加強宣導勤洗手等防疫作為。（編輯：陳清芳）1090129