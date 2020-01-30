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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

武漢肺炎日本增至11例 首班撤僑專機3人確診

最新更新：2020/01/30 10:47
日本厚生勞動省30日宣布，29日搭乘首班專機從武漢返回日本的僑民有3人是武漢肺炎確診病例。圖為29日醫護人員抵達東京羽田機場。（共同社提供）
日本厚生勞動省30日宣布，29日搭乘首班專機從武漢返回日本的僑民有3人是武漢肺炎確診病例。圖為29日醫護人員抵達東京羽田機場。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京30日專電）中國武漢肺炎疫情嚴峻，日本厚生勞動省今天宣布，29日搭乘首班專機從武漢返回日本的僑民有3人是武漢肺炎確診病例。截至目前，日本累計11例2019新型冠狀病毒確診病例。

防疫資訊

日本放送協會（NHK）報導，搭乘日本政府安排撤僑專機返國的首批約200人，其中3人是武漢肺炎確診病例。其中一名住在武漢的50多歲男性有發燒症狀，29日晚間11時（台灣時間10時）確定感染新型冠狀病毒。

此外，一名40多歲男性與一名50多歲女性雖無發燒、咳嗽等症狀，檢查結果也確定感染新型冠狀病毒。

日本厚生勞動省表示，這是在日本境內首度出現沒有症狀的確診病例。截至目前為止，日本感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診病例有11例。

日本媒體Abema報導，日本政府安排從武漢撤離210名僑民的第2架專機今天從武漢出發並於上午8時40分左右返抵東京羽田機場。

報導說，根據相關人士透露，預定搭機者先接受檢查時有2人出現發燒、咳嗽症狀，未搭上專機。搭乘者當中9人有咳嗽、發燒的症狀。（編輯：王永志）1090130

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