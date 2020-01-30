開工日限定小確幸 業者祭咖啡優惠

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）今天是春節連假後的開工日，為了幫上班族打氣，超商、咖啡業者推出1元咖啡、買一送一等優惠。業者預估，優惠活動將帶動杯裝飲品較先前倍數成長。

為期7天的春節假期正式結束，今天為開工首日，為了幫上班族提振精神，超商、超市以及咖啡業者推出咖啡優惠，讓民眾在開工首日感受小確幸。

星巴克表示，在今天晚上8時前推出開工日好友分享優惠，民眾只要購買2杯相同容量、風味、冰熱飲料，即享買一送一，不過，機場門市、高鐵、鐵路站內門市、高速公路休息站區門市、風景區型門市及車道服務型門市等，不提供優惠。

統一超商則是至2月11日前，連續2週推出咖啡第2杯半價優惠，預計帶動杯裝飲品較活動前倍數成長。此外，開工上班族的咖啡、機能、健康茶、沖泡飲品等飲用需求增加，指定品牌也享有第2件6折起至買1送1的優惠，預估帶動銷售成長1成至2成。

全家便利商店祭出至31日前，民眾只要在在APP購買大杯或中杯熱美式，同品項可享第2杯1折，每人每天限購2組。OK超商也推出雲端商城限定優惠，會員於2月1日至2月2日期間購買同品項20杯咖啡就享48折優惠。

萊爾富今天推出每店限量100杯1元咖啡，另外，消費者在2月11日前享有現煮咖啡全品項第2杯5折。

全聯表示，實體門市購買咖啡，熱美式特價一杯10元、熱拿鐵20元，且沒有杯數限制，不過，自帶杯子的民眾不再適用環保優惠。（編輯：郭萍英）1090130