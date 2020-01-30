開工上班日 花蓮縣府杜絕哄抬口罩價格或囤積

（中央社記者張祈花蓮縣30日電）春節期間花蓮口罩短缺問題，花蓮縣政府出動消保官查察市面口罩供貨狀況，杜絕哄抬價格或囤積情況。消保官危正美說，已確認大賣場、藥局將陸續補足貨源，呼籲民眾勿過度恐慌。

縣長徐榛蔚今天表示，春節期間確實有部分商家、藥局有口罩短缺問題，預估開工後，廠商鋪貨可恢復正常，也要求消保官在市面上查察，確保業者平抑物價，不會有哄抬價格或囤積的狀況。杜絕哄抬囤積

危正美表示，春節假期前就密切走訪店家了解口罩供貨狀況，確實有不少藥局、超商貼出缺貨公告，部分商家採限量供應，花蓮縣內不至於斷貨。

危正美說，今天再度出動稽查，在花蓮市、吉安鄉多個藥局、超商視察，並與連鎖大賣場聯繫，了解口罩供應狀況，目前都在陸續到貨中。

至於價格問題，危正美說，一般外科口罩售價約每片新台幣8元，價格平穩，沒有收到消費者投訴有哄抬價格的狀況，請民眾不要恐慌。

花蓮衛生局長朱家祥表示，已備足醫療單位所需口罩，確保醫療院所得以正常運作，保障民眾就醫需求。

花蓮縣政府也呼籲，進出縣府及所屬公務機關，規定應配戴口罩、進行手部清潔消毒、早晚各量一次體溫。（編輯：陳俊碩）1090130