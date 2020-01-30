網路散播不實武漢肺炎疫情 桃園男子依法送辦

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市一名網友日前在臉書發文指出，平鎮區一間診所已經發現桃園第一起武漢肺炎，引發民眾恐慌轉傳，但桃園目前並無確診病例，在醫院報案後警方也循線找到男網友並依法送辦。

桃園市長鄭文燦今天上午到議會出席國民黨團新任總召集人交接典禮，他指出，防疫期間絕不能出現混淆民眾視聽的事，這名男網友隨意發文指稱桃園出現確診案例，警方已循線逮捕依法偵辦，同時提醒民眾，除配合防疫也可下載疾管家、衛福部等官方LINE帳號，掌握最正確的訊息。

桃園市政府警察局長陳國進表示，這一則臉書（Facebook）貼文寫著「目前山仔頂已發現第一起武漢肺炎，通報單位為ＸＸ診所」，更標籤「防疫措施」與「千萬做好」字眼，但桃園市截至30日上午，並未出現武漢肺炎確診病例，遭指控的醫院診所院長也強調並無此事並向警方報案。

陳國進指出，警方循線調查，找到發文的35歲許姓男子，男子是以孩子的臉書帳號發文，在警方找上門後，男子還將孩子的帳號更名為日前墜機身亡的籃球明星「KOBE」，企圖混淆視聽。

陳國進說，面對警方的調查，許男坦承在和朋友聊天時談到武漢肺炎，聽朋友說這家診所有疑似個案，才未經查證就發文提醒大家，警方調查後也依恐嚇公眾、違反傳染病防治法、妨害名譽等罪送辦。（編輯：陳俊碩）1090130