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與武漢肺炎確診者同班機 男子未居家隔離遭罰10萬
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情7/100

與武漢肺炎確診者同班機 男子未居家隔離遭罰10萬

最新更新：2020/01/30 15:03
一名設籍彰化縣的男子，與第4例武漢肺炎搭同班機返台，卻未自主隔離且失聯，彰化縣衛生局30日表示，將裁處新台幣10萬元。（圖取自facebook.com/chshb.tw）
一名設籍彰化縣的男子，與第4例武漢肺炎搭同班機返台，卻未自主隔離且失聯，彰化縣衛生局30日表示，將裁處新台幣10萬元。（圖取自facebook.com/chshb.tw）

（中央社記者蘇木春彰化縣30日電）一名設籍彰化縣的男子，與第4例武漢肺炎搭同班機返台，卻未自主隔離且失聯，彰化縣衛生局今天表示，經啟動警政協尋已找到這名男子，但因未居家隔離，將裁處新台幣10萬元。

防疫資訊

男子設籍彰化縣鹿港鎮，25日與第4例嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）確診患者搭同班飛機，因屬於「中港澳入境民眾健康關懷服務」對象，由彰化縣政府列管關懷，但男子返台後卻失聯。

彰化縣衛生局長葉彥伯今天表示，男子屬於居家隔離個案，因戶籍設彰化，由中央指示列管，但衛生局接獲中央提供的資料，發現留有的市話在北部、手機關機，前往設籍住址也查無此人，衛生局啟動警政協尋，已在昨天尋獲。

葉彥伯指出，因居家隔離個案目前在中南部外縣市，由所屬縣市衛生局接續管理。因個案未依傳染病防治法規定，提供正確聯絡電話及住址，也未遵守居家隔離規定，將依傳染病防治法裁處10萬元。（編輯：陳清芳）1090130

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