屏東縣府新春團拜 潘孟安:會為武漢肺炎把關

武漢肺炎持續升溫，屏東縣政府30日照常舉行新春團拜，縣長潘孟安（中）表示，不少局處同仁及防疫第一線人員犧牲假期服務國人，因此要在新春團拜中，特別表揚、致敬，以感謝他們的辛勞與努力。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年1月30日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）屏東縣政府今天舉辦新春團拜，在回顧2019屏東成果影片後，縣長潘孟安拱手向縣府同仁拜年，他並表示，屏東縣會和中央共同為防疫把關，讓大家安心過「屏東年」。

因武漢肺炎升溫，部分縣市取消新春團拜，屏東縣政府今天照常舉行，潘孟安表示，不少局處同仁及防疫第一線人員犧牲假期服務國人，體現「春節服務不打烊」的精神，讓大家過個好年，因此要在新春團拜中，特別表揚、致敬以感謝他們的辛勞與努力。

面對武漢肺炎疫情升溫，潘孟安以拱手方式拜年，他強調，縣府將全力提升防疫層級，守護人民健康，屏東縣會和中央共同為防疫把關，讓大家安心過「屏東年」。

潘孟安並提醒民眾，如非必要，避免前往中國大陸武漢及鄰近區域，另應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，若出現發燒、咳嗽、呼吸急促等不適症狀，也應戴上口罩儘速就醫。（編輯：陳俊碩）1090130