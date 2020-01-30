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統一發票每逢單月25日公布，特別獎獎號獎金1000萬元、特獎200萬元，頭獎20萬元，開獎後下個月6日起可兌獎。
統一發票開獎
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統一發票開獎2/19

統一發票11-12月千萬得主 只花10元買報紙

最新更新：2020/01/30 18:33
統一發票108年11-12月中獎號碼公布，特別獎號碼為59647042。（中央社製圖）
統一發票108年11-12月中獎號碼公布，特別獎號碼為59647042。（中央社製圖）

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）2019年11、12月統一發票已經開獎，超商業者今天表示，有民眾在桃園門市只花了新台幣10元購買報紙，就幸運成了統一發票千萬獎得主。

財政部在25日公布去年11、12月統一發票特別獎1000萬元獎號為59647042，特獎200萬元獎號01260528，頭獎20萬元共3組，分別為01616970、69921388及53451508，本期增開3組6獎200元，獎號則為710、585及633。

統一超商今天發布新聞稿指出，統一超商共開出3組千萬特別獎、3組200萬特獎，雲端發票專屬獎則有3位百萬得主。

統一超商表示，有民眾在桃園市中壢區耀康門市只花10元買報紙，就抱回千萬大獎。一人在桃園市中壢區學屋門市購買35元零食、另一名則是在台中市南屯區黎明東門市購買三明治、咖啡就將大獎帶回家。

特獎200萬元得主消費金額均低於200元，大多購買民生用品、麵包、飲料等商品；雲端發票專屬獎百萬得主，則是購買茶葉蛋、零食以及民生用品。

全家便利商店則說，本期開出1組特別獎1000萬元，消費者在苗栗自治店只買了一瓶罐裝咖啡、消費23元，即成了千萬獎得主；特獎200萬元開出2組，分別自竹東新市店及新營車站店開出。

頭獎20萬元共開出4組，分別在板橋溪崑店、中和新漳和店、彰化埤頭大豐店及台東鐵花店，消費者多半購買飲料商品，其中，有消費者只花了10元購買茶葉蛋。雲端發票獎則是開出一組百萬元獎項，消費者在彰化員林正新店購買餅乾零食。（編輯：黃國倫）1090130

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