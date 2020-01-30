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中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

口罩違規郵寄出國 海關沒收2095片

最新更新：2020/01/30 19:06
武漢肺炎持續延燒，全台警戒，民眾搶購口罩。台北市一家超商30日在店外貼出「口罩售完」的告示。中央社記者徐肇昌攝 109年1月30日
武漢肺炎持續延燒，全台警戒，民眾搶購口罩。台北市一家超商30日在店外貼出「口罩售完」的告示。中央社記者徐肇昌攝 109年1月30日

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）因應武漢肺炎，政府管制口罩出口1個月，海關表示，旅客攜帶最多5盒，數量將滾動調整，郵寄、快遞則一律禁止，29日已查獲4個違規郵寄包裹，2095片口罩全遭沒入，移作國內防疫之用。

防疫資訊

為確保國內口罩供應足夠，經濟部1月23日公告，從1月24日起至2月23日止的1個月內，管制紡織材料製口罩出口，SARS期間也有相同措施；管制範圍包括一般出口貨物以及以郵包、快遞寄送出口，除非有向經濟部國貿局申請專案核准，否則不得出口；旅客部分，在「自用及合理」範圍內，可攜帶一定數量出境。

財政部關務署副署長彭英偉今天於記者會上說明，目前訂定的「自用及合理」範圍為每人5盒，每盒50片，也就是最多250片，這已為從寬考量的結果；設算1人1天假設使用1片，在疫情長達半年前提下，需要180片口罩，約為4盒的量，加上1盒備用，因此訂出限量5盒。

彭英偉指出，為此，關務署今天與經濟部國貿局、工業局、衛福部食藥署、陸委會、內政部航警局、海巡署等機關召開會議研商，取得幾點共識。

第1，因應疫情發展快速，這幾天民眾購買口罩困難，加上衛福部指出，口罩只要有污損或異味就得更換，一天可能需要使用多片，因此將滾動檢討限制攜帶數量；假設口罩供應量未改善，疫情持續嚴峻，將會降低旅客可攜帶數量，以確保國內口罩使用量足夠。

第2，旅客若超量攜帶口罩出口，經查獲，超出限額部分將遭沒收，若情節重大，如攜帶數量龐大，將處以罰鍰。第3，沒收的口罩，經處分確定後，將移給衛福部疾管署作為國內防疫所需。第4，海關與航警、海巡署等機關將共同合作，加強查緝旅客超攜行為。

另一方面，彭英偉也強調，在管制口罩出口期間，郵寄與快遞寄送口罩也一率禁止，29日台北關已查到4件違規郵包，共計送2095片口罩至國外，包括1件寄到中國大陸，數量500片，1件寄到香港，數量225片，1件寄到新加坡，數量70片，1件寄到澳洲，數量1300片。

彭英偉說，目前已沒收這些口罩，轉供國內防疫之用，呼籲民眾留意相關規定。

彭英偉表示，口罩禁令一出，第一線人員在現場都被罵翻，民眾、台商每天打上百通電話到關區罵人，但為了確保國內口罩供應足夠，仍要求同仁堅持；希望民眾能夠體諒，未來會視口罩供應情形去做調整，如果大家都買得到，就會讓旅客攜帶。（編輯：蘇志宗）1090130

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