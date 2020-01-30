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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情1/100

武漢肺炎防疫隔離逾2千人 指揮中心急修法給補償

最新更新：2020/01/30 20:25

（中央社記者張茗喧台北30日電）武漢肺炎延燒，國內累計病例達9例，有近2000多人被迫居家檢疫或隔離14天，如何請假成了一大問題。中央流行疫情指揮中心今天宣布將修法擬定補償機制，傾向實質金錢補償。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，宣布國內新增109例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報730名個案，含9名確診、482名排除、239名隔離檢驗中。

為了配合防疫，目前確診病例的接觸者共有486人接受居家隔離由衛生機關每日追蹤2次、有湖北旅遊史的1500多人居家檢疫由里長或里幹事每日追蹤1次，但這些人被隔離不得出家門，究竟該如何向公司、學校請假，又該請什麼假，成了一大問題。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，這些民眾面臨的問題，政府已經注意到了，將以保護國民權益為最大考量，正在由勞動部研議如何給予假別，另研擬補償機制；因事涉修法，行政院政務委員明天將立即召集相關部會共同研商。

疾管署副署長莊人祥會後受訪時表示，未來可能修正「傳染病防治法」，補強過去僅對於在指定場所隔離民眾才有的補償機制，將補償範圍擴大至接受居家隔離及居家檢疫者，目前傾向給予金錢補償。

莊人祥指出，目前因武漢肺炎接受居家隔離、檢疫者有近2000人，由於疫情未歇，未來人數可能更多，近期將緊鑼密鼓研擬草案，希望趕在2月初送進立法院審議，保障民眾權益。（編輯：陳清芳）1090130

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