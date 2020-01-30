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武漢肺炎疫情 越南首度出現本國籍病例

最新更新：2020/01/30 20:11

（中央社河內30日專電）越南衛生部今天表示，境內新增3例武漢肺炎確診個案，3人均為越南籍公民。這是越南境內首次出現本國籍病例，至今累計確診病例增至5例，先前2起確診病例是中國籍男子。

快訊新聞網站報導，越南政府今天舉行有關因應2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情的會議，越南衛生部副部長杜春宣（Do Xuan Tuyen）在會中公布上述訊息。

報導引述杜春宣指出，這3名患者近日都剛從中國武漢市回來，經2次採樣送檢都呈現陽性反應，其中一人在中部青化省（Thanh Hoa），其餘2人在位於河內市東英縣（Dong Anh）的第2號熱帶疾病醫院接受隔離治療。

報導說，除了上述5起確診病例外，目前越南全國有65個疑似病例經採樣送檢後，排除武漢肺炎並解除隔離；32起疑似病例在各醫院隔離治療與檢驗中；另有43人因與疑似病例接觸而被隔離觀察。

報導也指出，為因應武漢肺炎疫情，越南衛生部已成立40個快速反應隊，若發現疑似或確認感染新型冠狀病毒的病例，將立即展開隔離治療與消毒等工作，同時制定4個因應疫情的方案。

越南總理阮春福在會中要求相關部門祭出與嚴格採取嚴防武漢肺炎疫情的措施，以「與敵人打仗的精神」加強防疫，嚴格控制疫情。（編輯：陳惠珍）1090130

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