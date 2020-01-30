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錄音傳醫院收武漢肺炎病例假訊息 2人送辦

最新更新：2020/01/30 21:22

（中央社記者劉建邦台北30日電）武漢肺炎疫情延燒，刑事局今天表示，有網友透過錄音檔，在Line等社群平台謠傳林口長庚醫院已收治肺炎感染病例且封院的假訊息，經查2人涉案，訊後依違反傳染病防治法送辦。

刑事局晚間發布新聞稿指出，近期有民眾在Line群組及各大社群平台收到一封以錄音方式的訊息，內容提及「林口長庚已實施管制，疑似病例已送到醫院」等字眼，因訊息涉違反傳染病防治法，經衛生福利部疾病管制署告發後，警方立即著手偵辦。

刑事局查出，何姓男子、高姓女子涉嫌在臉書（Facebook）張貼不實訊息，23日通知2人到案說明，警訊後依違反傳染病防治法把人移送檢方偵辦，將持續追查製造、散布或轉傳不實訊息的民眾。

刑事局表示，不要隨意製造、散布或轉傳涉及嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情的不實及未經查證訊息，警方若掌握相關假訊息情資，一定依法速查嚴辦。

刑事局呼籲，民眾應配合政府防疫措施，相關資訊可上疾管署網站查詢最新公告內容，並加入疾管署的「疾管家」官方Line帳號，可即時掌握最新防疫資訊。（編輯：李錫璋）1090130

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