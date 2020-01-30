因應武漢肺炎 高雄馬拉松停辦報名費全額退還

（中央社記者陳朝福高雄30日電）因應武漢肺炎疫情，今年高雄馬拉松停辦，高雄市長韓國瑜今天表示，因1萬6000名選手萬一有人帶原的話，可能所有選手都要居家自主管理，報名費也將全額退還。

韓國瑜今天下午在衛生局主持第一級流行疫情指揮中心第3次應變會議，會後由高市府衛生局長林立人陪同接受媒體聯訪，說明相關疫情和防疫準備工作。

邁入第11屆的高雄馬拉松原訂2月8、9日開跑，也將停辦。韓國瑜說，因應武漢肺炎疫情升溫，高雄馬拉松停辦，因為1萬6000名選手萬一有人帶原的話，可能全部選手都要居家自主管理，會造成很大的不方便，所以會全額退還選手報名費。

昨天第2次應變會議決議對高、中、低風險場域做不同規範，高風險場域要求設量測站量測體溫，並要求戴口罩。高市府行政中心等機關今天已先設發燒量測站，並要求第一線人員戴口罩。

衛生局指出，室內人潮聚集較大型密閉空間高風險場域，例如醫療機構、大眾交通運輸、大型賣場和百貨公司及學校等場所，應強制人員體溫測量，並配戴口罩；中度風險場域就會要求量測體溫、建議戴口罩。高、中、低風險場域，市府會再公告場域、罰則及行業等。

林立人表示，由於現在是中央流行疫情指揮中心開設期間，將依照傳染病防治法報請中央備查，看有沒有什麼樣意見再做適度調整，如果沒有意見的話，公部門機關從公告即日起實施，為了給私場域準備的時間，預定2月9日實施。

至於高市現有81名居家隔離者，林立人表示，由警政、社政、衛生等單位執行居家隔離相關工作，包括收取廢棄物和送餐等服務，警方也會給予安全上的關懷和協助，能夠確實做好居家隔離。

針對街友和中低收入戶需求，韓國瑜說，由於口罩相對吃緊，不敢承諾太大量，街友每人發3個，且因緊急採購量還沒有把握，能做的就是做到最基本，至於整個中低收入戶，會統一數量，但還要看貨源，也要了解需求端到底有多少。（編輯：謝雅竹）1090130