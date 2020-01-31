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土耳其航空：2月9日前赴中國航班全面停飛

最新更新：2020/01/31 08:10

（中央社記者何宏儒安卡拉31日專電）武漢肺炎疫情擴散全球，土耳其航空公司今天凌晨宣布，2月9日前將停飛土耳其與中國北京、上海、廣州、西安間的航班。

土耳其航空公司（Turkish Airlines ）負責媒體關係的資深副總裁吾斯屯（Yahya Ustun）30日下午曾聲明，往返土耳其與北京、上海、廣州和西安航線「因為需求大幅下滑」，將於2月5至29日間減班。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於30日晚間宣布，源自武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），確認疫情對中國之外的國家有風險，需要國際社會一致應對。

WHO上述記者會後，土航於31日凌晨在官網和推特帳號中宣布，為了與國際和國內有關當局針對武漢肺炎疫情進行評估，2月9日前將停飛北京、上海、廣州、西安的航班。

根據WHO於30日晚間公布的疫情報告，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）全球確診病例為7818例，死亡170例。（編輯：王永志）1090131

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