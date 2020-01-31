武漢肺炎肆虐 英國掀起口罩搶購潮

（中央社記者戴雅真倫敦31日專電）武漢肺炎肆虐讓全球人心惶惶，英國雖未出現確診病例，但已經掀起口罩搶購潮，不過根據觀察，街上民眾大部分仍沒有配戴口罩，可能是被當地華人搶購，或中國遊客返國前掃貨。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）目前已經導致中國至少213人死亡，英國媒體大篇幅追蹤報導，政府也架設專頁，隨時更新現況並給予大眾相關建議。

根據政府專頁，截至1月30日，英國已經有161人接受武漢肺炎檢測，結果全為陰性。而從1月10日至24日之間，共有1466名乘客、95名機組員搭乘直飛班機，從武漢飛抵英國，當中162人已經離境，760人度過潛伏期，英格蘭公共衛生署正試圖聯繫其他乘客。

儘管英國也因為武漢肺炎人心惶惶，但街上仍不常見民眾戴著口罩，原因就在於英國對於口罩防治傳染的觀念與東方國家不同。

根據國家醫療保健服務（NHS）建議，防止病毒傳染的最好方式是「常用溫水與肥皂洗手」、「避免碰觸眼睛與鼻子」，以及「保持健康生活作息」，並沒有建議配戴口罩。

也由於在英國並沒有戴口罩的習慣，一般藥局甚至很難買到口罩，大多是透過網路購買。但即便如此，供應商也已經感受到激增的訂單需求。

英國廣播公司（BBC）報導，一家醫療用品公司已經賣光500個口罩庫存，都被萊斯特郡（Leicestershire）的一名中國買家買走。

全國藥局協會（National Pharmacy Association）則是表示，部分中國遊客會在回國之前掃貨，導致部分藥局的口罩需求激增。

查詢連鎖藥妝店博姿（Boots）網路商店，6入和50入大包裝的口罩目前已經缺貨，且表示不會再補貨。亞馬遜商店的許多口罩也都售罄，正在缺貨中。

對於口罩是必需品的人而言，越來越多人加入搶購，反倒讓他們沒口罩可用。

報導指出，37歲的萊特（Byron Wright）經歷肺部移植，必須配戴口罩保護免疫系統免受病毒侵襲，避免產生排斥。他的妻子表示，自從中國武漢肺炎疫情爆發後，口罩變得越來越難取得，也越來越貴。

她表示，她通常由網路訂購口罩，但最近下單被取消，因為廠商沒有足夠口罩可以供應，她後來找到其他購買管道，但價格也因為供不應求而被抬高。她說：「過去10個口罩賣10英鎊（約新台幣395元），但現在一個口罩就要6至10英鎊。」

不過，公共衛生部門Public Health Wales發言人表示：「沒有充分證據顯示民眾配戴口罩會有任何益處，民眾目前感染新型冠狀病毒的風險仍低。Public Health Wales並不鼓勵民眾購買，或開始配戴口罩，除非有醫師建議。」（編輯：王永志）1090131