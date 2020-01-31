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避免疫情報導造成恐慌 NCC邀媒體交換意見

最新更新：2020/01/31 12:10

（中央社記者吳柏緯台北31日電）武漢肺炎疫情持續擴大，NCC呼籲媒體報導相關議題時應事實查證，並落實自律。NCC將於今天邀集相關媒體機構與電視台，對於疫情新聞與防疫宣導等議題交換意見。

武漢肺炎確診病例數持續增加，除了中國以外，日本、南韓、美國境內都出現確認病例，台灣昨天出現第9例病例，也是第2例本土感染案例，疫情不容輕忽。

國家通訊傳播委員會（NCC）指出，武漢肺炎的確診個案增加，為了避免假訊息傳播誤導民眾、造成社會恐慌，廣電媒體在報導相關新聞時應以嚴肅謹慎的態度面對，落實事實查證的義務，避免使用猜測或渲染性用語傳遞不實訊息，發揮新聞專業、強化內控及自律機制，若有違法者NCC將依法嚴懲。

除了持續督促各無線電視及衛星新聞頻道，確實依中央流行疫情指揮中心的徵用以插播式字幕宣導防疫訊息，NCC也會抽樣檢視，內容是否符合規定。此外，NCC將於今天邀請各廣電公、學會代表及無線電視台及各衛星新聞頻道的負責人到會內，就防疫訊息的宣導作為溝通並交換意見。

NCC強調，防疫工作直接攸關全民生命、健康，並與民生、社會及經濟發展息息相關，廣電媒體應正視及珍惜新聞傳播對國家及民眾的巨大影響力，同時避免傳遞錯假訊息，造成民眾恐慌或影響防疫工作，進而危害公共利益。（編輯：郭萍英）1090131

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