防武漢肺炎口罩要戴對 各材質口罩功效一次看懂

武漢肺炎疫情延燒，全民瘋搶口罩，不過，很多人不知道，一般棉布、活性碳口罩無法過濾病菌，務必挑選有醫療器材許可證字號的醫療用口罩，才具防疫效果。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北31日電）武漢肺炎疫情延燒，全民瘋搶口罩，但很多人不知道的是，一般棉布、活性碳口罩根本無法過濾病菌，務必挑選有醫療器材許可證字號的口罩，才是有防疫效果的醫療用口罩。

近日網路上瘋傳一張各類口罩功用比較表，說明各種材質口罩對於細菌、病毒、花粉、塵埃的防護力，不過，衛生福利部食品藥物管理署醫粧組科長葉旭輝接受中央社記者訪問時表示，這份表格的內容並不正確。

葉旭輝說，口罩的功能主要用於預防人與人之間的飛沫，檢驗規格上沒有哪個是特定防病毒、哪個特定防細菌，尤其棉布口罩、紗布口罩、活性碳口罩都不屬於醫療器材，任何過濾數據都沒有根據，也沒有經過國家檢驗把關。

他解釋，市面上常見的棉布印花口罩或紗布口罩，僅能過濾較大顆粒，可作為保暖或防髒汙等用途，清洗後可重複使用；活性碳口罩的成分可以吸附有機氣體、惡臭分子和毒性粉塵，但不具有殺菌或過濾細菌功能，適合騎機車、噴漆、噴農藥時使用，一旦須費力呼吸或無法吸附異味時就應更換。

因應武漢肺炎疫情，如何正確使用口罩，疾管署在臉書貼文教大家分辨各種口罩特性。（圖取自facebook.com/TWCDC）

葉旭輝指出，正因棉布口罩、紗布口罩、活性碳口罩都不是醫療器材，所有商家都可以販售，品質、過濾效果也參差不一，凡是非醫療用口罩宣稱可過濾細菌等醫療效果，通通違反藥事法第69條，可依法開罰新台幣60萬至2500萬元。

若要抵抗武漢肺炎，必須使用醫療用口罩，包括醫用口罩、外科口罩和醫療用N95口罩，不論製造、輸入都要先向食藥署申請，品質及過濾效果經過驗證後，才能取得醫材許可證。

葉旭輝說，醫用口罩、外科口罩由於材質特殊，可阻擋大部分5微米以上顆粒，並且經過審查確保細菌過濾效率高於95%，而外科口罩為了因應手術中可能遇到的飛沫、體液，還多了防止血液噴濺、抗燃燒等功用。

許多民眾好奇，同樣是口罩，醫療用口罩如何過濾細菌。葉旭輝解釋，醫用口罩和外科口罩至少都有3層設計，最外層是防水層，可阻擋飛沫噴濺；中間是具有網狀結構的靜電層，可吸附微小顆粒和細菌；第3層主要會接觸到使用者口鼻，同樣是防水材質，避免口水噴濺。

至於N95口罩，由於濾材經特別設計且厚度加厚，可阻擋95%以上次微米顆粒，適合第一線醫護人員使用，由於呼吸阻抗較高，一般民眾不適合長期配戴，又分為醫療用與工業用兩種，其中僅醫療用有助防疫，工業用N95並非醫材。

葉旭輝表示，民眾挑選防疫口罩又怕買到沒效的，最簡單的方法就是檢查包裝上有沒有醫材許可證字號，凡是有的就有效，但他也強調，口罩不是「有戴有保庇」，若沒有確實與臉部密合，帶有細菌或病毒的空氣可能從其他縫隙吸入口鼻，有戴等於沒戴。

因應武漢肺炎引發的口罩荒，噴酒精、水洗口罩等各種重複使用口罩的偏方紛紛出爐，葉旭輝強調，口罩上會吸附細菌，當吸附層的細菌病毒量太多、保存環境太潮濕、噴酒精等，都可能影響過濾效果或破壞材質，建議每個口罩盡可能維持一次性使用。

不過，若口罩真的不夠用，葉旭輝建議，民眾如果只是外出逛街，沒有到醫院或密閉空間，僅使用一次的口罩可反摺收好、晾乾，最多再使用一次為佳，但若是到醫院或密閉空間，務必丟棄別再使用。（編輯：管中維）1090131