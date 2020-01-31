鄭文燦視察口罩供應狀況 籲研擬紓困補償機制

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）桃園市長鄭文燦今天前往賣場，視察桃園市口罩供應狀況；他表示，已請桃園市的口罩廠商加緊趕工滿足民眾需求；他呼籲，應事先研擬紓困方案及落實補償機制保障權益。

鄭文燦上午前往屈臣氏門市視察口罩供應情形，並跟著排隊購買，他表示，各店家的配額口罩，通常很快就會銷售一空，未來仍可持續加強調配速度，桃園市內口罩生產工廠也會加緊趕工，期盼能滿足民眾需求，避免造成恐慌心理，達到更有效的防疫效果。

鄭文燦表示，防疫工作由中央統籌、地方配合辦理，讓疫情資訊透明化，嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情對台灣經濟及產業影響甚鉅，應事先研擬完善的紓困方案。另外，目前中央對確診病患採取集中隔離政策，針對自主隔離者也建議應落實補償機制保障權益；若疫情擴散至停班、停課，也應建立補償標準。

對於記者詢問有關學校的防疫準備，鄭文燦說，中央並未嚴格規定每人都要戴口罩，但市府已要求各級學校師生在進入校園前，需自主量額溫、使用酒精消毒等，也鼓勵慢性病人戴上口罩，並由教育局調查口罩需求數量，由衛生局統一協助購置做好防疫工作。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，政府自31日起將全數徵用國內口罩，其中每日釋出約260萬片供民生需求，140萬片供醫療或公務防疫及儲備需求，暫定至2月15日止。（編輯：方沛清）1090131