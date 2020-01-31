柯文哲：台灣不該在防疫體系外 籲陸支持進WHO

新北捷運環狀線31日通車，台北市長柯文哲（前右）接受媒體聯訪時表示，中國應慎重思考支持台灣進入世界衛生組織（WHO），台灣不該被排除在防疫體系外。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月31日

（中央社記者黃旭昇新北31日電）武漢肺炎議題持續發燒，台北市長柯文哲今天表示，台灣不該被排除在防疫體系外，中國要慎重思考支持台灣進入世界衛生組織，若大陸每件事情都封殺台灣，「到時候就跟你拚了」。

新北捷運環狀線今天通車，柯文哲與新北市長侯友宜在十四張車站參加典禮後，兩人搭乘電聯車到新北產業園區站，體驗串連雙北交通網的便捷，並同時接受媒體聯訪。

因應武漢肺炎防疫，除合影時短暫脫下口罩，柯文哲全程戴口罩。侯友宜脫口罩致詞時特別表示，是因距離台下貴賓兩公尺以上，他尊重專家的建議。

總統蔡英文與交通部長林佳龍今天與會時並未戴口罩，記者問柯文哲是否會建議蔡總統戴口罩，他說，不要問一些有的沒的，並笑稱，「大家都有戴口罩，總統就不必戴了」。

對武漢肺炎防疫議題，柯文哲表示，台灣不可被排除在防疫體系外，國際外交場合可以互相角力或出怪招，只有醫療不行。兩軍交戰也不會攻擊對方的醫院。中國要慎重思考支持台灣進入世界衛生組織，如果大陸每一樣都封殺台灣，「到時候就跟你拚了」。

今天的通車典禮會場與電聯車廂，與會官員、民代、媒體、外國籍工程包商等幾乎都戴口罩，台北捷運公司也廣播要求試乘者戴口罩，同時在入口以酒精消毒手部。

柯文哲說，台北捷運公司每8小時消毒一次，捷運公司有一定的防疫標準流程，新北捷運環狀線與台北捷運的其他路網防疫都一樣。

侯友宜表示，戴口罩是保護自己也保護別人，是否戴口罩仍尊重大家的健康自主管理。不過，在密閉空間與人多的地方，仍建議大家戴口罩。

侯友宜說，合影時脫口罩是為留下開心的歷史鏡頭。環狀線試乘期間觀察有9成的乘客都戴口罩，盼望中央與地方攜手防疫。（編輯：李錫璋）1090131

新北捷運環狀線第一階段31日通車，因應武漢肺炎疫情，出席通車典禮的與會官員等都配戴口罩交談、問候致意。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月31日