更多編輯台推薦新聞：
影片／沉默之聲改編成武漢肺炎抗疫之歌 一夕瘋傳亞洲
國際

影片／沉默之聲改編成武漢肺炎抗疫之歌 一夕瘋傳亞洲

武漢肺炎蔓延地方暗批中央 習近平面臨挑戰
兩岸

武漢肺炎蔓延地方暗批中央 習近平面臨挑戰

專題／大數據專家進國會 高虹安重教育盼培養科技人才
政治

專題／大數據專家進國會 高虹安重教育盼培養科技人才

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
兒童口罩產能調度中 疫情指揮中心重申不必人人戴口罩
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情10/100

武漢400台商提口罩消毒水需求 台灣送不過去

最新更新：2020/01/31 16:10
目前約400名台商及台灣人在封城後滯留武漢，提出口罩、消毒水等防疫物資需求，但因封城難以送入，陸委會與海基會持續向陸方溝通。圖為武漢封城防疫，大街偶見零星民眾出行。（中新社提供）
目前約400名台商及台灣人在封城後滯留武漢，提出口罩、消毒水等防疫物資需求，但因封城難以送入，陸委會與海基會持續向陸方溝通。圖為武漢封城防疫，大街偶見零星民眾出行。（中新社提供）

（中央社記者廖禹揚台北31日電）武漢疫情延燒，目前仍有約400名台商及台灣人在封城後滯留武漢，提出口罩、消毒水等防疫物資需求，但因封城難以送入，主管機關陸委會與海基會仍持續向陸方溝通。

防疫資訊

隨著武漢肺炎確診人數飆升，中國當局宣布多座城市封城，關閉火車站、機場等大眾交通工具，最先宣布23日封城的武漢市，也只剩下空蕩蕩的街道，與未能在封城前回台的台商及當地居民。

根據當地居民轉述，封城後人人自危的武漢，街上不僅少了來往的車輛，連行人幾乎都不見蹤影，一般小商家全都歇業，只剩下超市堅守崗位，為民眾提供生活必要糧食物資。

問起當地台商狀況，相關官員告訴中央社記者，「現在就是回不來、也去不了」，粗估仍滯留在武漢人數約有300至400人，尚未聽說有台商出現武漢肺炎症狀；部分台商透過當地台商協會提出包括口罩、消毒水、感冒備用藥、慢性病藥品、紙尿布、糧食肉品等物資需求，「但我們也送不進去」，只能透過陸委會及海基會持續與陸方溝通協調。

武漢當地約有61件台商投資案，主要為記憶體、面板相關業者，官員說，隨著疫情發展，能不能開工還很難說，會透過外貿協會在當地駐點持續掌握狀況。

外貿協會在中國大陸設有11個駐點，13名派駐人員目前皆健康無虞，外貿協會表示，包含武漢駐點主任在內，部分派駐人員已在春節前回台，將視駐點開工日期安排返回當地，春節期間則持續透過當地雇員掌握最新狀況。

防疫當前，外貿協會也暫緩部分中國大陸拓銷活動，包括3月的中國電動車暨車電拓銷團，以及國際授權及衍生品深圳展覽會、上海國際獎勵旅遊及大會博覽會等2個參展團。外貿協會統計，今年預計前往大陸辦理共10件參展案及4次拓銷團。（編輯：林淑媛）1090131

延伸閱讀
台人受困武漢 美參議員指中國政治操弄公衛關心滯留武漢國人 總統盼將人接回武漢肺炎蔓延 台商廠區管控嚴密成員工庇護所武漢肺炎蔓延 航空公司暫停或減飛中國航班一次看罹武漢肺炎台商趴趴走 高雄檢警究責台商返台公共場所未戴口罩 中市府：列案追蹤武漢台人包機回國兩大考量：防疫與兩岸關係
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報