武漢400台商提口罩消毒水需求 台灣送不過去

目前約400名台商及台灣人在封城後滯留武漢，提出口罩、消毒水等防疫物資需求，但因封城難以送入，陸委會與海基會持續向陸方溝通。圖為武漢封城防疫，大街偶見零星民眾出行。（中新社提供）

（中央社記者廖禹揚台北31日電）武漢疫情延燒，目前仍有約400名台商及台灣人在封城後滯留武漢，提出口罩、消毒水等防疫物資需求，但因封城難以送入，主管機關陸委會與海基會仍持續向陸方溝通。

隨著武漢肺炎確診人數飆升，中國當局宣布多座城市封城，關閉火車站、機場等大眾交通工具，最先宣布23日封城的武漢市，也只剩下空蕩蕩的街道，與未能在封城前回台的台商及當地居民。

根據當地居民轉述，封城後人人自危的武漢，街上不僅少了來往的車輛，連行人幾乎都不見蹤影，一般小商家全都歇業，只剩下超市堅守崗位，為民眾提供生活必要糧食物資。

問起當地台商狀況，相關官員告訴中央社記者，「現在就是回不來、也去不了」，粗估仍滯留在武漢人數約有300至400人，尚未聽說有台商出現武漢肺炎症狀；部分台商透過當地台商協會提出包括口罩、消毒水、感冒備用藥、慢性病藥品、紙尿布、糧食肉品等物資需求，「但我們也送不進去」，只能透過陸委會及海基會持續與陸方溝通協調。

武漢當地約有61件台商投資案，主要為記憶體、面板相關業者，官員說，隨著疫情發展，能不能開工還很難說，會透過外貿協會在當地駐點持續掌握狀況。

外貿協會在中國大陸設有11個駐點，13名派駐人員目前皆健康無虞，外貿協會表示，包含武漢駐點主任在內，部分派駐人員已在春節前回台，將視駐點開工日期安排返回當地，春節期間則持續透過當地雇員掌握最新狀況。

防疫當前，外貿協會也暫緩部分中國大陸拓銷活動，包括3月的中國電動車暨車電拓銷團，以及國際授權及衍生品深圳展覽會、上海國際獎勵旅遊及大會博覽會等2個參展團。外貿協會統計，今年預計前往大陸辦理共10件參展案及4次拓銷團。（編輯：林淑媛）1090131