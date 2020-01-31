武漢肺炎寒流雙重衝擊 台北O型血剩3.7天

（中央社記者張茗喧台北31日電）近期寒流、武漢肺炎疫情襲台，許多民眾索性窩在家中不出門，也讓血庫拉起警報。血液基金會表示，截至今天台北地區血液庫存已不足7天，O型血更只剩3.7天，呼籲民眾挽袖捐血。

血液基金會業務處長洪英聖今天受訪時表示，春節以來受到下雨、寒流影響以及武漢肺炎疫情延燒，民眾外出意願大受影響，捐血者銳減，導致血液庫存告急。

洪英聖說，截至今天上午，台北、新竹地區血液庫存都不足7天安全庫存量，其中台北地區缺血狀況最嚴重，平均庫存量僅剩4.6天，又以O型血剩3.7天、A型4.2天、AB型4.4天、B型6.8天。

新竹地區平均僅剩5.6天，同樣是O型血最缺、僅剩5.2天，其次是A型5.4天、B型6.1天、AB型7.1天。

此外，台北捐血中心也提醒，受到新型冠狀病毒疫情影響，中央流行疫情指揮中心已公布中國為二級警示區，目前暫緩捐血管制的範圍隨之調整為中國全境，近期曾有中國旅遊史的民眾，需在離開中國後暫緩捐血28天，確保血品安全。（編輯：葉俐緯）1090131