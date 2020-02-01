日相安倍：禁來自湖北的外籍人士入境

（中央社記者楊明珠東京31日專電）為防止新型冠狀病毒疫情，日本首相安倍晉三今天表示，從1日凌晨0時起，禁止申請入境日本前14天以內滯留中國湖北省的外籍人士以及持湖北省所發行的護照的外籍人士入境。

中國武漢發生的2019新型冠狀病毒肺炎（2019- nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，安倍今天針對預防新型冠狀病毒在境內蔓延舉行對策總部會議。今天傍晚6時許在首相官邸（行政中心）召開今天的第2次會議。

安倍說：「當前，入境申請日前14天以內曾滯留湖北省的外籍人士以及持湖北省發行的中國護照的外籍人士，除非有特殊情況，否則根據出入境管理法，拒絕上述人士入境。」

這是日本政府首度根據出入境管理法針對特定地區做出禁止入境的措施。日本政府從1日凌晨0時起實施這項措施。

安倍在會議上表示，在無法確認是否感染新型冠狀病毒的情況，將採空前的因應，有必要大幅加強入境管理。因為已查出有些人雖沒新型冠狀病毒症狀但卻是確診病例，因此有必要提高邊境管制管理的實際成效。

安倍已下令所有閣僚，以守護國民的性命與健康為最優先考量，必須不拘泥於前例，要更積極防疫才行。

日本厚生勞動省表示，今天新增3個確診病例。其中，一名家住千葉縣的20多歲女導遊在1月17日至22日之間與來自中國遼寧省大連的中國旅客團同行。這個旅遊團的巴士司機就是3天前被確診感染新型冠狀病毒的60多歲男司機。

千葉的這名20多歲女導遊1月20日左右開始出現咳嗽、流鼻水的症狀,因曾與男司機有接觸過的經歷，於30日接受病毒檢查，今天確定她感染新型冠狀病毒。

這位20多歲女導遊沒出過國，也沒接觸過來自武漢的人士，日本厚生勞動省研判，她可能被男司機傳染新型冠狀病毒，目前還在調查感染途徑。這是日本首度查到無武漢旅遊史及武漢人士接觸紀錄的人確診。

今天新增的3個確診病例當中有2名患者是搭乘日本政府安排的從武漢撤僑包機返國的男性，分別是30多歲與50多歲。兩人在返國時都無發燒症狀，但為了慎重起見在東京新宿區的醫院接受檢查。（編輯：徐睿承）1090201