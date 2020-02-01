法國首架撤僑專機運送183人 抵南法小鎮隔離

（中央社記者曾婷瑄巴黎31日專電）法國第一架撤僑專機已於今天中午抵達法國隆河河口省的濱海小鎮，機上183人將在此隔離14天。法國衛生部長布辛在記者會表示，稍早出現疑似武漢肺炎症狀的2名乘客，檢測結果皆為陰性。

布辛（Agnes Buzyn）在隆河河口省的空軍基地，迎接歸國的183人，其中絕大多數為法國公民。機上有專屬醫療團隊隨行，且只載運健康情況良好的乘客。

布辛在專機抵達記者會表示：「我們的公民抵達法國領土，對我們和他們而言都是如釋重負。回到法國，我想他們應該都感到開心和安心。」

下機後2名乘客出現疑似2019新型冠狀病毒（2019－nCoV，武漢肺炎）症狀，立即轉送到附近醫院篩檢。布辛稍晚在記者會宣布，2人檢測結果皆為陰性。

布辛在今晚記者會說，第2架撤僑專機預計於週日抵達法國，運載「後悔沒搭第一班飛機」的法國僑民、歐盟公民，或其他有需要的人。

機上乘客需配戴外科用口罩，並被要求定時清洗雙手與更換口罩，每排椅子下都有黃色塑膠袋以放置使用過的口罩。乘客向媒體表示，飛機降落法國時，所有人都給予熱烈掌聲。

撤回僑民必須先在馬賽附近卡里勒魯埃鎮（Carry-le-Rouet）的濱海度假中心隔離14日，也就是冠狀病毒的最長潛伏期。除了80人的醫療團隊外，當地紅十字會將動員近百名志工與員工協助後勤補給與衛教宣導。

新型冠狀病毒肆虐，武漢封城，法國、中國與歐盟3方協調後，將由兩架專機協助300多名法國與歐盟公民撤離武漢。（編輯：陳惠珍）1090201