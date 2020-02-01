巴西政府評估武漢肺炎風險 考慮疫區撤僑

（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）巴西總統波索納洛今天召開內閣會議，討論應對2019新型冠狀病毒的策略，以及巴西人在中國疫區的處境，並評估是否及如何撤僑等事宜。

會議結束後，波索納洛（Jair Bolsonaro）接受媒體訪問表示，政府仍在研究如何撤離居住在中國、有意返回巴西的僑民，因為有外交、法律和預算等問題必須解決。

波索納洛說，派一架專機的成本至少50萬美元（約新台幣1523萬元），對國家預算來說，不算什麼，但還是需要國會批准，而政府不打算頒布臨時措施加快這一程序。

至於是否有可能將住在風險較低的地區、沒有被隔離的巴西人帶回巴西。波索納洛回覆，由於巴西沒有現行的隔離檢疫規則，必須在這方面先制定標準。

波索納洛也指出，如果只是單純地帶回30名巴西人，派空軍專機就可以執行任務，但所有人上機前都必須先接受篩檢。抵達巴西後，如果沒有相應的隔離檢疫法規，還不如按兵不動。

波索納洛表示，為避免造成民眾恐慌和混亂，政府的想法是在距離大都市較遠的軍事基地，對可能的患者進行隔離。

衛生部今天指出，巴西有12例2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疑似病例。

至於米納斯吉拉斯州一名曾前往中國的22歲女學生，已排除感染病毒。（編輯：陳惠珍）1090201