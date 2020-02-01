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柯文哲：中央應公布各縣市口罩分配方法

最新更新：2020/02/01 10:28

（中央社記者陳怡璇台北1日電）武漢肺炎疫情未緩，台北市長柯文哲今天表示，衛福部最重要的工作就是明白公布各縣市如何分配口罩，否則若疫情爆發、因政治上的理由搶不到口罩，恐釀政治風暴。

台北市長柯文哲今天出席台北市政府首長共識營，會前接受媒體聯訪時被問及口罩議題。他表示，台北市口罩是否足夠，取決於怎麼使用，是很戰略的問題。

柯文哲表示，作為台北市長，對中央最善意且專業的勸告就是「最好今天早上公布口罩分配方法」，因中央說要統一調度，但各縣市都會浮報需要量。若疫情爆發、搶不到口罩是因為政治上理由，恐釀政治風暴，呼籲一切公開透明。

柯文哲並說，若接下來一週沒有爆發疫情「我們就撐得過去」，與其成立新的口罩生產線，不如現有產線加班比較實際。

被問及各國聲援台灣加入WHO，柯文哲重申台灣要參加WHO是普世價值，「你（指中國大陸）封殺台灣這項，在全世界就覺得你大陸是野蠻地方」。

媒體追問高雄市長韓國瑜要蓋武漢肺炎集中收治所，柯文哲說「 醫療是專業啦，不是對這個專業很了解的還是…那是誰教他的？」「 坦白講防疫是滿專業的東西，不是很懂的人就不要講」。（編輯：李錫璋）1090201

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