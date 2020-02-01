戰疫罩得住 調查局嚴查哄抬囤積防疫物資

（中央社記者蕭博文台北1日電）調查局今天表示，配合政府徵用調配口罩作為疫情應變物資，已啟動「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」，責令各外勤處站積極蒐報並嚴查哄抬、囤積口罩、黑心口罩等案件。

法務部調查局發布「戰疫罩得住」新聞稿指出，為貫徹政府「防疫視同作戰」、「防疫不容有破口」，並配合衛生福利部徵用口罩作為疫情應變物資，及行政院將一般醫用口罩及外科手術口罩公告為生活必需用品，調查局昨天已啟動「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」。

調查局指出，已責令全國各外勤處站調查官，積極蒐報並嚴查哄抬、囤積口罩等相關防疫物資，散布傳染病疫情謠言或不實訊息等違反刑法第251條及傳染病防治法第61條至63條規定案件。

此外，調查局也針對市面販售的防疫口罩，全面查緝有無逾期、標示不實、誆稱療效或回收使用黑心口罩，從嚴速偵，以有效遏止不法，降低民眾恐慌、維護防疫物資管控及調度。

調查局呼籲民眾遇有哄抬、囤積防疫口罩、販售黑心口罩或接獲疑似疫情假訊息，請即時就近通報調查局各外勤處站，或撥打0800-007-007專線，與調查局共同守護全民健康。（編輯：李錫璋）1090201