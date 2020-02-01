武漢肺炎疫情延燒 越南援助中國防疫

（中央社河內1日專電）武漢肺炎疫情持續延燒，越南政府除了致電慰問中國外，也提供價值數十萬美元物資援助中國防疫。

「越南網」新聞網站報導，越南政府昨天表示，將提供價值50萬美元（約新台幣1523萬元）的醫療用品等物資，協助中國對抗疫情。

此外，越南紅十字協會捐贈價值10萬美元的物資，幫助中國防疫。越南各邊界省分政府也以不同方式幫助中國。

此前，越南總理阮春福1月27日向中國國務院總理李克強致電慰問，對中國人民目前所遇到的武漢肺炎疫情表示深切同情與關懷，並表示越方願與中方一起努力，加強因應疫情的合作。

另外，阮春福昨天簽發有關防範武漢肺炎疫情的更新指示，指出武漢肺炎疫情目前在中國迅速蔓延且嚴峻，世界衛生組織已宣告為國際公共衛生緊急事件。越南與中國接壤的邊界線較長，人員和貿易往來、出入境遊客等流量較大，疫情爆發的可能性相當高，要求相關部門與各地政府積極且主動採取強有力的防疫措施。

報導說，越南政府要求各地方限制舉行聚集活動，取消各廟會等活動，勸告民眾到人潮聚集的公共場所應戴口罩，並嚴禁口罩、醫療物資和設備的漲價行為等。

報導說，越南預防2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情的指導委員會，昨天召開討論疫情演變情況與防疫工作會議時，越南衛生部副部長阮清隆（Nguyen Thanh Long）表示，除了持續採取強有力的防疫措施外，將密切關注疫情演變與考量疫情蔓延程度等因素，若必要將建議上級公布國家衛生緊急狀態。（編輯：陳惠珍）1090201