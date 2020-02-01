抗武漢肺炎 印度禁口罩防護設備出口

武漢肺炎疫情全球蔓延，印度30日確診首例後，31日開始在德里的機場設立篩檢站，對所有旅客進行量體溫等篩檢。中央社記者康世人新德里攝 109年2月1日

（中央社記者康世人新德里1日專電）武漢肺炎疫情全球蔓延，印度政府宣布，今天起禁止包括口罩、防護衣等各種個人防護設備出口。此外，印度昨天也派專機前往武漢撤僑。

印度政府30日確診一名在武漢大學求學的印度女學生，感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）首例後，為保障國內防疫需求，今天起禁止出口個人防護設備，包括口罩和防護衣等。

印度商業與工業部（Ministry of Commerce and Industry）外貿總局（Directorate General of Foreign Trade，DGFT）向所有貿易商發出上述通知，這項禁令即刻生效，直到進一步命令發布為止。

此外，綜合印度媒體報導，印度政府昨天也派印度航空（Air India）一架波音747-400型專機帶著5名醫生組成的團隊，於下午飛往武漢運載300多名印度人返國。

印度航空今天上午發出聲明說，這架從武漢撤僑的專機已於當地時間7時30分於德里降落。

印度政府官員告訴媒體，從武漢撤回的這300多人，將先送往由陸軍在德里衛星城市古爾岡（Gurgaon）近郊馬尼薩爾（Manesar）設立的隔離所，由合格的醫療團隊對這些人進行為期兩週的隔離觀察。

根據報導，這些乘客都有經醫療團隊確認沒有咳嗽、發燒等感染症狀才能登機，且在抵達德里英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）後接受篩檢，並分為出現發燒、咳嗽的可疑病例、親密接觸，以及非親密接觸等3類進行隔離觀察。

印度政府還將派另一架專機前往中國，撤離當地的印度僑民返國。

此外，印度機場衛生局（Airport Health Authority）和陸軍醫療服務隊（Armed Forces Medical Services）在機場設立的篩檢站，對抵達的旅客，尤其是從中國、香港等地飛抵的旅客進行體溫測量等篩檢措施，一旦發現有疑似症狀，也將進行隔離。

印度政府30日證實，南部克勒拉省（Kerala）出現首例確診，一名在武漢大學求學的女學生，目前正在醫院接受隔離治療，病情穩定並予以持續密切觀察。（編輯：陳惠珍）1090201

為防範武漢肺炎，印度政府在機場設立篩檢站，旅客一抵達機場後，就必須接受體溫等篩檢。圖為旅客大排長龍等待篩檢。中央社記者康世人新德里攝 109年2月1日